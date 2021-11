Futebol Ronaldinho Gaúcho lança aplicativo que relembra carreira e traz bastidores de sua vida

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

“Estou muito animado com o lançamento do meu novo aplicativo”, disse Ronaldinho. (Foto: Jet Media Network/Divulgação)

Craque do futebol e do entretenimento, Ronaldinho Gaúcho lançou seu próprio aplicativo nesta terça-feira (9), com conteúdos e notícias recentes sobre sua vida, além de fotos, vídeos, podcasts e recursos exclusivos. O app, já disponível para download na App Store e no Google Play, traz bastidores de sua vida pessoal e relembra histórias importantes de sua carreira. Quem baixar o app também poderá participar de sorteios, leilões, além de participar de quizzes exclusivos e até enviar perguntas ao ex-jogador.

“Estou muito animado com o lançamento do meu novo aplicativo. Tive a sorte de jogar futebol no mundo inteiro e sempre tive boa relação com os fãs. Essa é a minha chance em dar a eles a oportunidade de se aproximarem de mim como nunca antes tiveram. Essas são as pessoas que tornaram minha vida cheia de felicidade e espero que meu aplicativo dê um pouco de felicidade e prazer a eles também”, disse Ronaldinho.

Redes sociais agregadas

O aplicativo contará com seções de e-commerce, gamificação e vai agregar as redes sociais do craque, que também é um sucesso online. São mais de 60,8 milhões seguidores só no Instagram. Ronaldinho pode ser visto em várias momentos de suia carreira, principalmente usando a camisa do Barcelona. Ele posta muito. São gols e jogadas geniais. Difícil não parar para ver e matar a saudade.

“Nosso objetivo é revolucionar completamente a maneira em como os fãs interagem com os ícones esportivos e do entretenimento mundial e vice-versa. Vamos conseguir isso através de conteúdo apresentado com base no interesse do usuário e não em algoritmos aprimorados pela plataforma. A comunidade ideal permite que fãs interajam entre si e com seus ícones”, afirmou Robin Shelley, cofundador e diretor executivo da Jet Media Network, desenvolvedora do app.

Histórias

Outros conteúdos disponíveis no aplicativo são histórias em que Ronaldinho destaca a importância de seu ídolo Romário e sobre seus sonhos em representar a Seleção. Além disso, o app também dispõe de uma seção dedicada ao universo eSports, e acompanhar o time R10, e dispõe de conteúdo de uma de suas mais recentes aventuras: o mundo da música. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

