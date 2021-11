Futebol Com boa parte da Seleção Brasileira à sua disposição, Tite começa a preparar equipe para o duelo com a Colômbia

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2021

No CT Joaquim Grava, o comandante teve à sua disposição 22 jogadores e dedicou a tarde a trabalhos de posicionamento e enfrentamentos. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico Tite comandou nesta terça-feira (9) sua primeira atividade com boa parte da Seleção Brasileira convocada para os jogos contra Colômbia e Argentina. No CT Joaquim Grava, o comandante teve à sua disposição 22 jogadores e dedicou a tarde a trabalhos de posicionamento e enfrentamentos. Faltava apenas o zagueiro Gabriel Magalhães se apresentar. O defensor foi convocado para substituir Lucas Veríssimo, que se lesionou no último fim de semana.

A atividade não foi aberta para a imprensa por questões sanitárias. Na parte transmitida ao vivo pela CBF TV, o técnico Tite dividiu o elenco em dois grupos de 11 atletas aplicando a mesma filosofia de jogo para ambos.

O treinador da Seleção Brasileira dividiu o grupo em dois times de sete atletas para um trabalho de enfrentamento, não transmitido pelo canal de YouTube da entidade. Os jogadores que não foram escolhidos terminaram o treino mais cedo.

Um time contou com Alisson, Danilo, Renan Lodi, Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar, já o outro teve Ederson, Marquinhos, Fred, Gerson, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus e o zagueiro do sub-20 do Corinthians, Murilo, emprestado à Seleção no treinamento.

Além do defensor, o lateral Reginaldo, também da base do Timão, foi cedido para o trabalho.

O grupo brasileiro volta aos treinamentos na tarde desta quarta-feira (10), dessa vez na Neo Química Arena, palco do duelo de quinta-feira (11), às 21h30min, contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Philippe Coutinho

Philippe Coutinho voltou à Seleção Brasileira para a disputa da Data FIFA de novembro. Serão dois jogos: contra a Colômbia, no dia 11, e contra a Argentina, no dia 16. E o meia do Barcelona chegou com tudo. Foi o primeiro atleta a se apresentar em São Paulo, participou de entrevista coletiva já na segunda-feira (8) e também treinou praticamente sozinho na mesma tarde.

“Sempre pensei em voltar a vestir essa camisa, então aproveito para agradecer ao Tite e a todo o estafe. Nos momentos de cirurgia eles estiveram comigo, recebi diversas visitas do Fábio (Mahseredjian, preparador físico), doutor Rodrigo (Lasmar), que me operou. Depois de tudo o que eu passei, me sinto merecedor de tudo isso, de estar aqui de volta, mais forte mentalmente”, comemorou Coutinho.

Ao todo, o meia passou por três cirurgias no mesmo joelho e precisou de muita força de vontade para voltar a jogar futebol. De volta aos gramados pelo seu clube, o Barcelona, ele afirma que está 100% e pronto para voltar a demonstrar seu talento.

“Me sinto muito bem. Óbvio que ficar nove meses parado não é fácil, vir de três cirurgias seguidas no mesmo joelho… Mas desde que voltei não sinto nenhuma dor, nenhum incômodo. Voltei em setembro, já tem um tempo. Eu estou feliz em estar de volta. É como se fosse a primeira vez, é assim que encaro toda vez que estou na Seleção. É uma honra vestir essa camisa”, declarou o meia. As informações são do site Lance e da CBF.

