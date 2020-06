Geral Ronaldinho, Sócrates, Jairzinho e Rivellino entram em lista de 50 jogadores mais legais de todos os tempos

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Ronaldinho Gaúcho fecha o top-10, sendo o Sul-Americano mais bem colocado. (Foto: Manu Fernandez/AP)

A revista inglesa “Four Four Two” elegeu os 50 jogadores mais “estilosos, diferentes e legais” de todos os tempos, e incluiu quatro brasileiros na lista. Pirlo, David Beckham e Johan Cruyff lideram o ranking e Ronaldinho Gaúcho fecha o top-10, sendo o Sul-Americano mais bem colocado.

Além da qualidade de Ronaldinho com a bola, a revista destaca “seu sorriso cheio de dentes, camisa larga do Barcelona e cabelos longos e encaracolados”. O carisma do brasileiro ajudou a formar uma geração de apaixonados por futebol.

Sócrates é outro brasileiro que aparece na lista, na 12ª posição. A “Four Four Two” relembra a “barba inconfundível” e a faixa na cabeça que ele usava na Copa do Mundo de 1986. O texto também destaca o apelido de “doutor” e a luta política durante o período de ditadura no Brasil.

Jairzinho (19º) e Rivellino (27º) também estão entre os jogadores considerados mais bacanas, com seus feitos na Copa do Mundo de 1970 destacados.

Veja o top-10 de jogadores mais legais da revista Four Four Two:

– 1. Pirlo;

– 2. David Beckham;

– 3. Johan Cruyff;

– 4. George Best;

– 5. Jay Jay Okocha;

– 6. David Ginola;

– 7. Eric Cantona;

– 8. Dimitar Berbatov;

– 9. Ferenc Puskas;

– 10. Ronaldinho Gaúcho.

Lucros no Instagram

Em outro caso, um levantamento do site “Buzz Bingo” mostra que Cristiano Ronaldo é a personalidade que mais lucra no Instagram, ganhando mais com postagens na rede social do que jogando na Juventus. A pesquisa mostra o craque português em primeiro lugar e o jogador brasileiro Neymar em 8º, conforme apuração do jornal Extra.

O jogador de 35 anos também é quem tem mais seguidores na rede social, com 222 milhões. De acordo com a pesquisa, CR7 arrecadou R$ 259 milhões com 43 publicações patrocinadas nos últimos 12 meses.

Ronaldo ganhou R$ 88 milhões a mais na rede social do que no seu clube. Antes dos cortes por causa da pandemia, o português tinha um salário de mais de R$ 170 milhões na Juventus. O craque aumentou ainda mais seus ganhos na rede em relação ao ano passado, e cobra cerca de R$ 6 milhões por post.

Na lista dominada por atletas, Lionel Messi é o segundo colocado, ganhando R$ 158 milhões no Instagram. Neymar ficou em 8º, cobrando quase R$ 4 milhões por post e com lucro de R$ 42 milhões no último ano. O top-10 tem ainda David Backham e Zlatan Ibahimovic como famosos que mais ganham. As informações são do jornal O Globo e da revista IstoÉ.

