Condução segura

A Assembleia gaúcha pode votar em 2025 a proposta do deputado Delegado Zucco (Republicanos) que cria o Programa Condução Escolar Segura no RS. A medida tem como foco principal a ampliação da transparência sobre as informações dos transportes escolares públicos e privados no Estado, estabelecendo a divulgação dos laudos de inspeção dos veículos devidamente cadastrados e habilitados como prestadores de serviço na área através de um portal eletrônico administrado pelo Executivo estadual. “A segurança dos veículos de transporte escolar está diretamente ligada às inspeções semestrais obrigatórias. O laudo fornecido, assinado por um engenheiro, atesta a checagem de todos os itens de segurança, garantindo que os veículos estejam em conformidade com as legislações pertinentes”, argumenta Zucco.

MDB em festa

O MDB vai celebrar no dia , em Capão da Canoa, o aniversário de 95 anos do ex-senador Pedro Simon, líder máximo da legenda no RS. Articulado pelo deputado estadual Vilmar Zanchin, o evento reunirá emedebistas de todo o estado para comemorar a trajetória do ex-parlamentar, além de marcar o início das atividades partidárias em 2025.

“Simon é o nosso norte, a nossa força, a nossa inspiração. Nenhuma homenagem seria suficiente para agradecer por tudo o que ele fez pelo Rio Grande e pelo Brasil”, pontua Zanchin.

Anulação recomendada

O MPRS recomendou na ça-feira (21) à prefeitura de Arroio do Meio (RS) pela anulação, em até 15 dias, da licença prévia concedida à empresa responsável pelo empreendimento denominado “Parque Cultural Gaúcho” no município. No documento enviado ao Executivo da cidade, a promotora de Justiça Virgínia Lupatini, também recomenda a suspensão da emissão de licenças para empreendimentos que gerem impacto até a conclusão da revisão do Plano Diretor, especialmente em áreas que apresentem condições desfavoráveis à ocupação por riscos hidrológicos e geológicos, além de áreas rurais. Caso a recomendação não seja cumprida, poderão ser tomadas as medidas legais e judiciais apropriadas, com o objetivo de punir os responsáveis e garantir a responsabilização civil por eventuais danos causados.

Transição energética

O governo federal sancionou nesta -feira a lei que cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, que á a adequação de projetos coordenada pelo Ministério de Minas e Energia. A ação estratégica visa reforçar o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável e a liderança global na descarbonização, promovendo iniciativas como o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis, a valorização energética de resíduos, a modernização da infraestrutura de geração e transmissão de energia e a substituição de fontes poluentes por alternativas renováveis. O programa busca ainda impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de captura e armazenamento de carbono, hidrogênio verde, biogás e outras soluções de energia sustentável.

Segurança rodoviária

Ao lado de lideranças de Capela de Santana (RS), o deputado Issur Koch (PP) acompanhou nesta semana uma reunião com a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha para cobrar investimentos rodoviários na ERS-122 e na ERS-240, em especial na segurança no trevo de acesso à cidade e na redução da velocidade em diversos pontos. A comitiva destacou ainda que não concorda com o atual valor do pedágio instalado na altura do município, pontuando que o valor que é arrecadado na cidade é encaminhado para investimentos em São Leopoldo e Portão. Em resposta às reivindicações, a empresa destacou que, ainda no primeiro semestre, iniciará as mudanças na rótula junto ao pórtico da cidade, com ampliação do acesso e mais segurança no local, além de prometer mais sinalização e colocação de linhas de estímulo à redução de velocidade nas proximidades ao longo dos próximos meses.