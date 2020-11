Bem-Estar Rússia diz ter como fornecer ao Brasil 50 milhões de doses de vacina anti-Covid

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

A Rússia informou que a vacina Sputinik V é 92% eficaz contra o coronavírus

O diretor geral do Fundo Russo de Investimentos Diretos, Kirill Dmitriev, responsável pela produção da vacina russa contra coronavírus, afirmou que a Russia tem condições de fornecer ao Brasil 50 milhões de doses do imunizante já em janeiro de 2021.

Dmitriev garantiu que a vacina é eficaz e segura e disse ainda que o governo russo tem mantido contato com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). “Estamos trabalhando em conjunto com a Anvisa e assim que conseguirmos a autorização, poderemos entregar a vacina em janeiro de 2021. Nós não faríamos testes clínicas fora da Rússia, inclusive no Brasil, se não acreditarmos na segurança e na alta eficácia da vacina.”, destacou Kirill Dmitriev.

Em comunicado divulgado, a Rússia informou que a vacina Sputinik V é 92% eficaz contra o coronavírus, mas os resultados ainda não foram revisados por outros cientistas. De acordo com Dmitriev, os dados serão disponibilizados para comunidade acadêmica internacional até a primeira semana de dezembro.

“Garantimos a transparências nos dados porque temos a certeza que a vacina é segura e queremos poder fornecer para o mundo todo. Vacina é para unir pessoas. É para salvar as pessoas”, disse Kirill Dmitriev

Bahia e Paraná já possuem acordo com governo russo para receber o imunizante – cerca de 50 milhões de doses. No final do mês passado, os primeiros documentos para conseguir a aprovação da vacina russa no Brasil foram protocolados pelo governo russo na Anvisa.

De acordo com Dmitriev, “milhões de russos” estarão vacinados até o final deste ano e a ideia é que o Brasil seja capaz de produzir o imunizante também, sem ter que importar as doses. A Rússia conversa com outros estados e com o governo federal em busca de um acordo para venda e importação de tecnologia para desenvolvimento do imunizante.

