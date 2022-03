Mundo Rússia teme criação de mercado clandestino de alimentos após sanções

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Foto: Reprodução

A Rússia expressou preocupação com o surgimento de um mercado clandestino de produtores de alimentos após as sanções impostas pelos países ocidentais em represália pela invasão da Ucrânia.

“As maiores redes de supermercados federais e regionais decidiram minimizar o risco de compra por revendedores de produtos básicos”, afirmou o ministério do Comércio e Indústria da Rússia em um comunicado divulgado no sábado (05).

“Em várias regiões (…) estes produtos foram comprados de maneira repentina e em larga escala, mais do que o necessário para uso pessoal e com o objetivo de revenda”, acrescentou o ministério.

Assim, o governo apoiará medidas de racionamento adotadas por grandes varejistas, informou, sem divulgar as diretrizes para a estratégia até o momento. As sanções econômicas contra a Rússia provocaram a desvalorização do rublo e a saída do mercado de vários fornecedores estrangeiros, o que pode aumentar a inflação e o risco de escassez.

