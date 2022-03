Polícia Polícia apreende pedras semipreciosas em São Sepé

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

É a segunda vez em duas semanas que o motorista foi flagrado transportando ametistas oriundas do Uruguai Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, neste sábado (05), na BR-290, em São Sepé, cerca de 200 quilos de pedras semipreciosas de origem estrangeira.

Durante ação de combate à criminalidade na BR-290, policiais rodoviários federais abordaram um Kwid emplacado em Xangri-lá. No interior do automóvel havia cerca de 200 quilos de ametistas, das quais não havia documento comprobatório de origem.

No automóvel estavam dois homens. O motorista, de 64 anos, natural de Arroio do Meio, e o passageiro, de 34 anos, natural de Taquari. Eles informaram que as pedras foram adquiridas no Uruguai e seriam levadas à Soledade.

Há duas semanas, o motorista foi flagrado pela PRF em Santa Maria praticando o mesmo delito, naquela ocasião ele transportava 180 quilos de pedras semipreciosas em um Corsa.

Os dois tripulantes do veículo irão responder pelo crime de descaminho. O veículo e as pedras foram aprendidos e encaminhados à Receita Federal.

