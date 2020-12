Mundo Russos dizem que doenças prévias e unha mal cortada causaram efeitos adversos da vacina Sputnik V

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Reações não se relacionam com imunizante, que tem mais de 90% de eficácia contra a covid-19. (Foto: Reprodução)

O vazamento de um relatório da diretoria da Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Tecnologia Médica (Anmat) na Argentina obtido pelo jornal La Nación afirmando que três adultos com mais de 60 anos tiveram efeitos adversos durante os testes voluntários da vacina Sputnik V fez com que autoridades do Instituto Gamaleya, da Rússia, fornecessem detalhes até agora desconhecidos sobre o imunizante.

A Sputnik começou a ser ministrada aos argentinos na manhã desta terça-feira (29). A Anmat é o equivalente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no país vizinho.

No Brasil, os Estados do Paraná e da Bahia firmaram acordos com o instituto russo para testes e aplicações de doses. A vacina, no entanto, ainda não foi aprovada para uso pela Anvisa. A agência não recebeu, até o momento, pedido formal do Gamaleya para registro do imunizante no país.

Denis Logunov, vice-diretor do Gamaleya, apontou as origens dos três efeitos adversos destacados no relatório: “Cólica renal, trombose venosa profunda e abcesso (bolsa de pus provocada por infecção) de membro causado por um corte de unha infeliz”.

“Doze participantes do estudo clínico da Sputnik V experimentaram efeitos adversos graves (SAE) entre 12.296 participantes”, afirmou Logunov, acrescentando que esses efeitos não estavam “relacionados à vacina”, e sim “tinham base em doenças pré-existentes e documentados antes do início do ensaio”.

“Tudo foi resolvido com sucesso. Todos os efeitos adversos devem ser apresentados de acordo com os requisitos dos procedimentos de ensaios clínicos, incluindo aqueles que não estão relacionados à inoculação”, esclareceu Logunov sobre os casos relatados, que não foram detalhados no relatório interno da Anmat.

O relatório, curto, de página e meia, foi entregue no Natal ao Ministério da Saúde duas horas antes de a pasta dar luz verde para a vacinação em toda Argentina com a Sputnik V.

“A Anmat fez uma análise correta e é favorável à vacina”, disse Eduardo López, infectologista e chefe do Departamento de Medicina do Hospital Infantil Ricardo Gutiérrez, ao La Nación, após ler o documento.

O texto explica que a análise da Anmat se baseou em informações enviadas pelo Gamaleya sobre 12.296 voluntários, entre 18 e 87 anos, dos 40 mil que participam da fase 3 do ensaio clínico. Destes, 10.900 tinham até 60 anos e os 1.369 restantes eram mais velhos. Até 10 de dezembro, 9.258 haviam recebido a vacina e 3.038, um placebo. Ou seja, três em cada quatro voluntários receberam a Sputnik V. “Eles propõem uma eficiência de 96% para esse primeiro grupo e, quando se amplia para os 22.714 reportados pelo RDIF (Fundo Russo de Investimento Direto, responsável pela vacina com o Gamaleya) em 14 de dezembro, de 92%. Os dados em ambos os casos são sustentáveis e consistentes”, disse López. Os detalhes das análises provisórias da fase 3 dos testes da Sputnik V, que terminará em maio do próximo ano, ainda não foram publicados em revistas científicas. Pessoas com mais de 60 anos No documento da Anmat, também foi detalhado que, dos voluntários com mais de 60 anos, apenas dois casos de covid-19 positivo foram confirmados entre os 340 que receberam o placebo e nenhum entre os que receberam a vacina. No entanto, não recomenda-se sua aplicação em pessoas com mais de 60 anos pois “devido ao pequeno número de casos, não se atingiu nível de significância estatística (p = 0,062)”. López explica: “Com a amostra reduzida e os poucos casos de covid-19 entre voluntários, não se permite obter, neste corte, resultado estatístico conclusivo, mas há tendência de eficácia, pois está muito próximo do piso determinado de 0,062. Isso significa que, com um número maior de pessoas analisadas, ele poderia ser alcançado”. O epidemiologista analisou as informações sobre os efeitos adversos e alertou: “Provavelmente, quase certamente, eles não têm (mesmo) relação com a vacina. É improvável que um abscesso seja causado por um imunizante. Ou mesmo cólica renal e trombose. Não é comum”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo