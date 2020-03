Notas Brasil Safra de cana cresce em 2020 no centro-sul do país

11 de março de 2020

A safra de cana-de-açúcar 2020/21 terá ligeira alta e será mais açucareira que a atual, graças à quedas de produção em países como Índia e Tailândia. Os dados são da consultoria Datagro. A previsão é que a safra atinja 596 milhões de toneladas de cana moídas no centro-sul do país, ante as 586 milhões da safra 2019/20, que oficialmente termina neste mês.

