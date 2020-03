Notas Brasil Itaú diz que dois funcionários com coronavírus foram isolados

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O Itaú Unibanco informou nesta quarta-feira (11) que dois de seus funcionários foram diagnosticados com coronavírus. Ao notarem os sintomas, as pessoas comunicaram a empresa e, desde então, estão em casa, sem contato com demais colegas. Segundo fontes familiarizadas com o banco, um dos casos é na capital paulista e o outro é em Maceió (AL).

