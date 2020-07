Geral Saiba como a inteligência artificial impulsiona negócios e a inovação humana

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

A inteligência artificial pode criar espaço para inovação, gerar novos padrões e democratizar a criatividade. (Foto: Reprodução)

Micha Breakstone, especialista no desenvolvimento de sistemas de Linguagem Natural e Aprendizado de Máquinas discorre sobre as três formas pelas quais a IA – Inteligência artificial pode melhorar a inovação humana: criar espaço para inovação, gerar novos padrões e democratizar a criatividade e que todas estas formas têm um grande potencial para causar um impacto real no mundo dos negócios.

Na criação de espaço para inovação a IA – Inteligência artificial poderia aumentar a inovação humana evitando a necessidade dos profissionais se cansarem com trabalhos repetitivos e de baixo impacto. Isso pode aumentar a eficiência dos processos, melhorar a lucratividade e reduzir despesas operacionais.

Tornar os humanos mais produtivos ou eficientes na verdade aumentará indiretamente sua capacidade de inovar simplesmente criando tempo e espaço para a inovação.

Na geração de novos padrões a IA – Inteligência artificial cria novos padrões e designs para os humanos se envolverem. À medida que a IA – Inteligência artificial é enriquecida com novas entradas de dados, ela se torna progressivamente inovadora e pronta para simplificar tarefas e algoritmos complexos.

No âmbito comercial, existem empresas capitalizando com a capacidade da IA – Inteligência artificial apresentar novos padrões e, assim, aumentar a criatividade humana.

Quanto à democratização da Criatividade, a IA – inteligência artificial pode melhorar a criatividade humana simplesmente disponibilizando as melhores práticas para todos. Isso é diferente de gerar novos padrões, já que as melhores soluções já são conhecidas, embora para poucos.

Em vez de criar ideias inovadoras, a “democratização da criatividade”, permite que qualquer profissional aproveite a sabedoria dos especialistas.

O professor Diercio Ferreira, gerente de Negócios da Inocrowd Brasil cita que “desde a década de 80 do século passado um dos princípios básicos da PNL – Programação Neurolinguística é que a excelência pode ser reproduzida. A IA – Inteligência artificial está ajudando a tornar esta premissa mais verdadeira”.

Embora a IA – Inteligência Artificial ofereça imensas oportunidades de aprimoramento e inovação, sozinha ela não pode atingir todo o seu potencial. Um futuro da comunidade verá engenheiros, programadores, cientistas de dados, trabalhadores e consumidores comuns integrando completamente a IA em suas vidas diárias.

Inteligência artificial e o Machine Learning no processo de inovação

A Inocrowd possui uma plataforma tecnológica de inovação aberta que permite às empresas se vincularem à comunidade científica e tecnológica, fornecendo-lhes uma posição privilegiada para encontrar equipes multidisciplinares que ajudem a encontrar soluções inovadoras para os desafios de inovação aportados na plataforma.

Soraya Gadit, CEO da Inocrowd relata que “após a superação de uma base de 1,6 milhões de solucionadores foi necessário incrementar a plataforma Inocrowd com machine learning e inteligência artificial para gerenciar uma rede global de solvers, além do relacionamento com as universidades parceiras para solução dos desafios, exigindo um esforço de associação de capacidades humanas e tecnológicas para responder de forma robusta às necessidades que o mercado impõe”.

As principais características dos solvers (solucionadores) da comunidade de inovação aberta Inocrowd são a criatividade, inovação, poder de observação, partilha e Persistência.

A nova plataforma permite às empresas automatizar processos manuais e lentos, reduzindo custos fixos e o risco associado à inovação. Bem como, explorar um novo modelo de negócio que será mais fácil e sustentável ao longo do tempo.

Esta modelagem implica numa redução de despesas com o processo de inovação e diminuição do tempo para acessar mercados, cujo prazo para encontrar soluções inovadoras está entre 4 a 6 semanas com taxa de sucesso de 95%.

A plataforma global de inovação da InoCrowd está disponível em cinco línguas (português, francês, inglês, espanhol e mandarim).

