Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

A extensão se chama Blackbox. (Foto: Reprodução)

Imagine o seguinte cenário: ao navegar pela internet, você encontra uma imagem com uma mensagem importante, mas não quer (ou não pode) parar o que está fazendo para digitá-la em um bloco de notas, por exemplo. Felizmente, já é possível extrair e copiar qualquer texto encontrado em fotos e vídeos em poucos segundos. Aqui, vamos lhe mostrar como fazer isso usando uma extensão para Google Chrome.

A extensão se chama Blackbox. Seu funcionamento é bem simples: após habilitá-la, você consegue selecionar uma parte da tela e extrair o texto exibido na imagem/vídeo, enviando-o para a área de transferência do sistema. Assim, a mensagem pode ser colada em qualquer lugar, seja nas redes sociais ou em um bloco de notas.

Dito isso, siga as instruções abaixo para saber realizar esse procedimento.

Instale a extensão: Com o Chrome aberto, acesse a página do Blackbox na loja do navegador, clique em “Usar no Chrome” e depois em “Adicionar extensão”;

Fixe a extensão: Para facilitar a utilização, clique em “Extensões” (ícone de quebra-cabeça) no canto superior direito e depois no pin ao lado da extensão – isso vai fixá-la ao lado da barra de endereços;

Ative a extensão: Quando encontrar a imagem/vídeo que deseja extrair o texto, clique no ícone da extensão no canto superior direito para ativá-la – um pequeno ícone azul será exibido para confirmar a ação;

Extraia o texto: Use o mouse na imagem/vídeo para selecionar a área de “leitura” do plugin – se tudo der certo, a ferramenta vai exibir a mensagem “Text Copied!” no canto inferior direito;

Cole o texto: Assim que a extensão copiar o texto, basta colá-lo onde quiser.

Domínios do Google

Após permanecer na versão beta por mais de 7 anos, o Google Domains, provedor domínios do Google – que foi anunciado pela primeira vez em 2014 – finalmente foi lançado de forma oficial. A plataforma já está disponível em 26 países – com o Brasil sendo um deles.

O Google Domains foi anunciado pela primeira vez em junho de 2014 como um beta fechado que só estava disponível para usuários convidados. Seis meses mais tarde, um beta público começou nos Estados Unidos.

De acordo com o Google, seu serviço de registro de domínios já conta com milhões de registros ativos, embora a empresa não forneça números exatos para a quantidade de nomes registrados através do Google Domains.

As partes interessadas podem escolher entre mais de 300 extensões de domínio através da plataforma. Além disso, o serviço dá aos usuários acesso livre ao Google Sites ou ferramentas de parceiros, como Wix, Shopify, Squarespace, Weebly e Bluehost, para criar um site sem a necessidade de programar um do zero.

