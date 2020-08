Esperar crescer o cabelo pode ser uma tarefa exaustiva. Mas antes de desistir e cortá-lo novamente, há algumas coisas que você pode fazer para maximizar a rapidez com que seus fios crescem. Como fazer seu cabelo crescer mais rápido? Aqui está o que os profissionais recomendam.

Saiba o que é o crescimento normal do seu cabelo

O cabelo cresce a uma taxa média de cerca de meia polegada por mês. “Algumas pessoas têm cabelos que crescem mais rápido que a média e outros mais lentos”, explica o Dr. Dominic Burg, cientista-chefe da évolis Professional. “O crescimento do cabelo é complexo, com uma série de fatores que influenciam, incluindo hormônios, estresse, genética e envelhecimento. Isso significa que seu cabelo cresce a quantidades diferentes em momentos diferentes da sua vida.” Por exemplo, durante a gravidez, seu crescimento acelera, graças a uma onda de estrogênio e progesterona, especialmente após o primeiro trimestre. Mas depois que você dá à luz, os níveis hormonais caem, geralmente levando à perda de cabelo pós-parto.

Evite danos e quebras

“Dano deve ser evitado se você estiver tentando crescer seu cabelo”, diz Lars Skjoth, fundador e cientista chefe da Harklinikken. “Os cabelos danificados não crescerão tanto tempo, porque normalmente se quebram antes mesmo de ter a chance de crescer até o comprimento desejado.” Esqueça as ferramentas quentes (secador, chapinha, babyliss…) o máximo possível e mantenha o cabelo bem hidratado com máscaras e tratamentos de condicionamento. Deixe os rabos de cavalo e coques por um tempinho também. Eles podem puxar os cabelos ao redor da linha da raiz, ao longo do tempo.

Como fazer seu cabelo crescer mais rápido: Suplementos

Quando se trata de aumentar o crescimento do cabelo, os suplementos podem não ser a pílula milagrosa que afirmam ser, adverte Skjoth. “Suplementos e vitaminas só podem ajudá-lo com o crescimento do cabelo se você realmente é deficiente desses nutrientes”, diz ele. “Seu corpo só pode ingerir uma certa quantidade de nutrientes e, uma vez que essas necessidades sejam atendidas, qualquer coisa extra simplesmente se torna desperdício.

Portanto, se você já é saudável e consome alimentos ricos em nutrientes diariamente, não verá muitos benefícios com vitaminas e suplementos extras.” Moral da história: se você sente que pode ser deficiente ou estar com uma dieta desequilibrada, não faz mal tomar uma vitamina. “As vitaminas e nutrientes mais importantes para cabelos saudáveis ​​são as vitaminas B, especificamente biotina, além de zinco e ferro”, diz Burg.

Comer alimentos que melhoram a saúde do cabelo

No caso do seu cabelo, o ditado é verdadeiro: você é o que você come. Em outras palavras, uma dieta saudável é igual a cabelos saudáveis. “Se sua dieta está desequilibrada e há deficiências, o crescimento do cabelo pode sofrer”, diz Burg. “É melhor comer uma dieta bem equilibrada, com muitos vegetais folhosos, vegetais variados, grãos integrais, nozes e carnes magras. A carne e o marisco são uma grande fonte de zinco, e a biotina pode ser encontrada em ovos, carnes, nozes, abacate, batata doce e laticínios. Assim como os suplementos, eles não fazem seu cabelo crescer mais rápido do que o normal, mas ajudam a restaurá-lo. Se o seu crescimento for inferior há um desequilíbrio alimentar, estresse ou doença “.

Faça o caminho certo

Como e quando você lava o cabelo faz uma grande diferença. “Seu couro cabeludo abriga seus folículos capilares, os minúsculos órgãos que fazem seus cabelos crescem”, explica o Dr. Burg. “Um couro cabeludo inflamado, irritado ou danificado pode atrapalhar a sinalização nos folículos e, por sua vez, alterar a saúde do ciclo capilar e potencialmente levar à redução do crescimento e / ou disfunção do ciclo capilar.”

Então, o que causa inflamação? O shampoo a seco é um dos principais culpados, junto com outros produtos do mesmo tipo. Se você usa regularmente shampoo a seco como substituto de uma lavagem real, obterá acúmulo de silicones de condicionadores, sprays de cabelo e produtos de modelagem. “É importante limpar regularmente com produtos de limpeza suaves e sem sulfato para manter o couro cabeludo em boa saúde”, diz Burg. “Ingredientes anti-inflamatórios adicionados, como óleo de alecrim e ácido salicílico do salgueiro, podem atenuar os processos inflamatórios. Como regra, você deve limpar duas vezes por semana ou mais, dependendo do seu tipo de cabelo e couro cabeludo.”

Condicionamento profundo

O condicionamento profundo é essencial para evitar quebras e pontas duplas, portanto, faça isso uma vez por semana. O Dr. Burg sugere procurar ingredientes para a construção e reparação de cabelos, como queratina hidrolisada e proteína de trigo, bem como óleos hidratantes naturais, como baobá e linhaça.

Evite silicones (procure dimeticona no rótulo), porque, embora eles façam com que seu cabelo pareça brilhante, eles realmente o revestem, levando a acumulações ao longo do tempo que podem impedir a penetração de umidade, tornando os cabelos mais quebradiços e propensos a quebrar.

Para maximizar as vantagens, use um condicionador profundo que possa ser deixado durante a noite. Se você colorir, tratar quimicamente, aquecer seu cabelo regularmente ou tomar muito sol, as fibras capilares são mais fracas, portanto, será necessário um TLC extra. “O cabelo hidratado é mais elástico e, portanto, mais protegido e menos propenso a quebrar”, diz Skjoth. “Infundir seu cabelo com muita umidade ajudará a mantê-lo longo e forte.

Corte o cabelo?

Nós vamos acabar com esse mito agora – cortar o cabelo na verdade não faz o cabelo crescer mais rápido, “mas cortes regulares ajudam a manter o crescimento”, diz Skjoth. “Os becos sem saída fazem o cabelo parecer mais curto, para quem quer que ele seja mais comprido, aparar as pontas regularmente é sempre uma boa ideia.”

Penteie sabiamente

O cabelo molhado é o cabelo mais vulnerável; portanto, tenha cuidado ao lidar com ele. “Para evitar quebras, tente não escovar os cabelos quando estiver molhado”, diz Burg. “Em vez disso, desembaraçar o cabelo antes de tomar um banho com um pente largo e escovar novamente quando estiver pelo menos parcialmente seco.” As ferramentas certas também podem ajudar. Para iniciantes, invista em uma boa escova desembaraçadora com cerdas almofadadas feitas com ingredientes naturais, como cerdas de madeira e javali, que são mais suaves em seus fios.

Mude sua fronha

Você se sentirá uma princesa – e terá o cabelo de uma – quando dormir em uma fronha de seda. “A seda não pega e puxa seu cabelo, além de não retirar a umidade como o algodão”, diz Burg. Da mesma forma, elásticos de cabelo de baixa qualidade também podem danificar o cabelo. Procure por laços de plástico em espiral, sem costuras, e evite grampos de metal que possam prender e quebrar os cabelos.