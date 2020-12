Porto Alegre Saiba como será a posse do prefeito eleito em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Serão dois eventos, um restrito na Câmara e outro no Largo Glênio Peres Foto: O Sul) Serão dois eventos, um restrito na Câmara e outro no Largo Glênio Peres. (Foto: O Sul) Foto: O Sul)

A posse do prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e do vice-prefeito, Ricardo Gomes (Dem), será realizada a partir das 15h desta sexta-feira (01) 2021, na Câmara de Vereadores.

Ao mesmo tempo, assumem os novos vereadores e será eleito o próximo presidente da Casa e os integrantes da Mesa Diretora. A cerimônia, seguindo os protocolos de segurança para evitar a transmissão do novo coronavírus, terá a participação restrita apenas do prefeito, vice e vereadores eleitos. O evento será transmitido no canal oficial da Câmara no Youtube.

Após, ocorrerá a solenidade de transmissão de cargo do atual prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB) para Sebastião Melo no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico.

A cerimônia começará às 18h e, no mesmo evento, os secretários municipais serão empossados. Diferente dos anos anteriores, em que a cerimônia era realizada no Paço Municipal, neste ano foi necessário mudar de local em virtude das medidas sanitárias para evitar aglomerações, seguindo os protocolos de distanciamento social. O evento terá restrição ao público e a transmissão será ao vivo pelo Facebook da prefeitura

Medidas de prevenção

Segundo informações da prefeitura, o evento será realizado em espaço aberto de 1,2 mil metros quadrados, haverá medição de temperatura na entrada, distanciamento entre as cadeiras, recomendação de não haver cumprimentos, disposição de álcool e higienização de microfones. Nesta quarta-feira (30), a estrutura estava praticamente pronta e ocupava boa parte do Largo. Aos convidados, serão disponibilizadas máscaras e álcool gel para higienização.

