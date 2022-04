Economia Saiba como será o funcionamento da Bolsa e dos bancos nesta Semana Santa

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os caixas de autoatendimento dos bancos poderão ser usados normalmente na sexta-feira. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a chegada da Semana Santa, é comum ficar em dúvida sobre o funcionamento de vários serviços, incluindo bancos, instituições financeiras e até mesmo o mercado de ações. Neste ano, a sexta-feira santa – ou sexta-feira da paixão – que antecede o Domingo de Páscoa, cai no próximo dia 15 e é o único dia da semana considerado como feriado nacional.

Desta forma, durante toda a semana o funcionamento do mercado e das instituições financeiras acontece normalmente, com exceção da sexta-feira santa. Nela, os bancos não abrirão, mas qualquer operação financeira on-line, incluindo os caixas de autoatendimento, poderão ser usados normalmente. A informação é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Quanto à Bolsa de Valores, a própria B3 informa, em seu site oficial, no calendário de 2022, que não haverá nenhum tipo de negociação, registro, contratação ou movimentação nos segmentos BM&FBOVESPA, Cetip UTVM, Tesouro Direto e na Câmara de Câmbio B3. Não haverá alteração no horário de funcionamento dos sistemas do segmento Cetip UFIN.

As mesmas interrupções, tanto dos bancos como da Bolsa, devem voltar a acontecer na próxima semana, devido ao feriado de Tiradentes, na quinta-feira (21). No entanto, não haverá “emenda”, com todos os serviços funcionando normalmente na sexta-feira (22).

Canais digitais

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

“Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Graças ao expressivo investimento dos bancos em tecnologia e automação (R$ 25,7 bilhões em 2020), os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as transações bancárias, por ser uma alternativa prática e extremamente segura”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados, ou seja, nos dias 18 e 22 de abril. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da Febraban.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia