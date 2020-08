No Brasil, a corrida pelo 5G avança com lentidão. (Foto: Reprodução)

Fazer o download de filmes em questão de segundos e conectar dispositivos domésticos para entender o cotidiano humano parece um cenário de produção futurística, mas o grande símbolo do “futuro” faz parte do presente. A tecnologia 5G deu seus primeiros passos em 2013 e já foi implementada em países como Coreia do Sul, China e Estados Unidos. No Brasil, entretanto, a corrida pelo 5G avança com lentidão. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou, no final de junho, que o leilão da tecnologia deverá acontecer no primeiro semestre de 2021, e especialistas estimam que, em 2023, fará parte do cotidiano brasileiro com significativas transformações socioeconômicas.

O 5G é um conjunto de tecnologias que sucede o 4G na garantia do aumento do fluxo de dados pela internet. Mas vai além da conectividade e representa um novo marco no mundo em rede. Com o aumento de banda, a difusão de dispositivos com experiências em realidade aumentada e controle de objetos a distância vai facilitar a implementação da principal revolução do 5G: a Internet das Coisas. A partir da conectividade entre aparelhos como eletrodomésticos e dispositivos móveis, os dados passam a ser criados pelo ambiente no qual seres humanos estão inseridos, e não propriamente pelas pessoas.

“O dispositivo sabe que você sempre toma café quando está voltando para casa e, quando seu relógio avisa que está chegando em casa pela geolocalização, a cafeteira inteligente começa a funcionar. A tecnologia também torna cidades inteligentes porque podem ser mapeadas por meio dos dados pessoais”, explica Claudio Miceli, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da Coppe/UFRJ e especialista em Internet das Coisas.

Como demanda baixo investimento, Miceli destaca que o acesso à internet veloz poderá ser democratizado, mesmo em áreas remotas. Mas com as novas tecnologias, a sociedade terá que enfrentar impactos negativos, como a geração de grandes quantidades de lixo eletrônico, já que o 5G ainda não é compatível com a maioria dos dispositivos – há, no Brasil, apenas um celular que comporta a tecnologia, lançado em julho pela Motorola.

“Como ficará a lei de proteção geral de dados quando o sensor de dados fizer parte dessas ferramentas de internet das coisas? Poucos têm noção do que está por trás de ver filme no celular e falar com os amigos pelo celular”, pondera.

Leilão adiado

Em fevereiro, saiu o edital para o leilão do 5G, que a Anatel chamou de “a maior licitação de frequências da história”. Mas já foi adiado para 2021.

Para o economista Mauro Rochlin, não há mais como postergar a licitação e, uma vez implementada, o Brasil terá que lidar com as consequências econômicas. “A questão deve ser avaliada com cuidado porque tem o desdobramento de como a indústria tecnológica vai se desenvolver no país”.

O aporte da tecnologia 5G no Brasil é estudada desde 2019 e, em fevereiro deste ano, saiu do papel o edital para o leilão da tecnologia, marco que a Anatel avalia como “a maior licitação de frequências da história” do órgão. Entretanto, em junho deste ano, o presidente da agência, Leonardo Euler, anunciou que foi adiado para 2021.

Para o economista Mauro Rochlin, não há mais como postergar a licitação e, uma vez implementada, o Brasil terá que lidar com as consequências econômicas.

“Temos que entender o que isso vai representar no que tange à transferência ou dependência tecnológica do Brasil. Quando o leilão for realizado, a questão deve ser avaliada com cuidado porque tem todo um desdobramento em como a indústria tecnológica vai se desenvolver no país”, alerta. Segundo ele, o leilão vai representar um salto enorme em termos de produtibilidade tecnológica.

Claudio Miceli espera que, assim que houver o leilão, operadoras de telefonia tomem a dianteira para a produção da tecnologia – na vanguarda, a Claro lançou, no mês passado, o 5G DSS, uma transição entre 4G e 5G. Segundo o professor da Coppe, vai haver aumento do valor de franquias quando a infraestrutura estiver incipiente, mas estima que a tecnologia 5G vai ser popularizada cerca de um a dois anos após o leilão, ou seja, em 2023.