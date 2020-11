Apenas 20% das mulheres acometidas estão na fase de pré-menopausa, sendo menos de 5% dos casos, abaixo dos 40 anos de idade. Em 2019, no Brasil, foram 6.600 novos casos, com incidência de 6,2 casos para cada 100 mil mulheres.

Definição de endométrio

O útero situa-se no centro da pelve e tem continuidade com a vagina. Ele se divide em duas partes: uma inferior, o colo uterino, que fica em contato com o fundo da vagina, e uma superior, o corpo uterino.

O principal fator de risco é a exposição prolongada dessa mucosa interna do útero aos estrogênios (hormônios com efeito de proliferação tecidual), sem ação opositora da progesterona (hormônio que age controlando a proliferação).

Tal exposição levaria ao espessamento do endométrio (conhecido com hiperplasia endometrial) e subsequente desenvolvimento de anomalias celulares, com surgimento da Neoplasia Intraepitelial Endometrial — lesão precursora do câncer.

Você pode estar se perguntando em que circunstâncias o endométrio estaria exposto à ação prolongada do estrogênio sem oposição da progesterona, certo?

Isso é mais comum em duas situações: nas mulheres com obesidade e nas portadoras de síndrome dos ovários policísticos (mais conhecida com SOP).

Tanto na obesidade, quanto na síndrome dos ovários policísticos, existe uma dificuldade para que a ovulação aconteça, chamada de anovulação crônica.

A ovulação é o marco fisiológico que leva à mudança na produção hormonal dos ovários.

Antes da ovulação há produção de estrogênio, e após ovulação, há produção de progesterona.