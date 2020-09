Porto Alegre Saiba os bairros da Zona Sul de Porto Alegre onde faltará água na tarde desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Desabastecimento temporário é motivado por obra da CEEE na região. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informou que faltará água em diversos bairros da Zona Sul de Porto Alegre, nesta sexta-feira (25). O motivo é realização de um serviço da CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), programado para o turno da tarde, entre 13h e 18h, e que exige o desligamento de uma ETA (Estação de Tratamento de Água) na região.

Devido à manutenção programada, o abastecimento de água ficará interrompido nos bairros Aberta dos Morros, Belém Novo, Campo Novo, Chapéu do Sol, Hípica, Ipanema Garden, Lami, Lomba do Pinheiro, Parque Ipanema, Parque Lavoura, Pitinga, Ponta Grossa, Quirinas e Restinga. A previsão é de que o fornecimento esteja totalmente normalizado até a madrugada deste sábado (26).

Ainda de acordo com o Dmae, a água poderá retornar às torneiras com aspecto não transparente ou mesmo com turbidez, devido à pressão nos dutos, levando a desprendimento de micropartículas inertes das paredes internas, mas sem oferecer risco à saúde. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, bem como esclarecer dúvidas ou apresentar reclamações, os cidadãos contem com o telefone 156 (opção 2).

Regularização fundiária

Ainda no que se refere à Zona Sul, a prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (24) o edital de conclusão do processo de regularização fundiária do Loteamento Beco do Arthur, localizado no bairro Belém Novo, Zona Sul da Capital. A CRF (Certidão de Regularização Fundiária) contempla um total de 18 beneficiários.

Uma empresa contratada pelos moradores fez os procedimentos para a normalização, com acompanhamento técnico e aprovação do projeto pelas comissões municipais competentes e pelo Escritório de Licenciamento. Os encaminhamentos jurídicos ficaram sob a responsabilidade da PGM (Procuradoria-Geral do Município).

O instrumento utilizado para a regularização foi a Reurb-S (lei federal 13.465/2017). A área já dispõe de infraestrutura essencial, como abastecimento de água potável individual, sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, rede de energia elétrica domiciliar e soluções de drenagem.

Ampliação de itinerários

Já nesta sexta-feira (25), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) supervisiona uma série de alterações que passam a vigorar em ônibus do transporte coletivo na capital gaúcha. A linha T-12 terá ampliação em sua oferta de dias úteis, enquanto no sábado a B-02, 661.3, 661.4, 761 e 762 passam a operar com mudanças em suas tabelas horárias para esse dia da semana.

A partir da segunda-feira, as linhas A-31, 254, 375, 631 e 731 também terão modificações na tabela em dias úteis, com ajustes nos sincronismos, no intervalo médio entre viagens e na ampliação na oferta. “Os ajustes são realizados após análises diárias em razão da demanda atual de passageiros”, ressalta o órgão.

“Para que as alterações sejam feitas com uma maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo telefone 118. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site www.eptc.com.br. Os horários também podem ser consultados pela Função GPS do aplicativo do Cartão Tri.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre