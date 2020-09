Porto Alegre Fasc recebe 1.4 toneladas de arroz para doação a pessoas em vulnerabilidade

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Organizações parceiras da instituição farão a distribuição em cinco regiões de maior vulnerabilidade social de Porto Alegre. (Foto: Helena Pontes/Agência IBGE Notícias)

A Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) recebeu, nesta quinta-feira (24), a doação de 1,4 toneladas de arroz da Delegacia Sindical no Rio Grande do Sul, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários e da Associação dos Fiscais Federais Agropecuários (Afama/RS. O alimento será destinado a pessoas atendidas pela Fasc. Organizações parceiras da instituição farão a distribuição em cinco regiões de maior vulnerabilidade social de Porto Alegre: Restinga, Lomba do Pinheiro, Timbaúba, Partenon e Cruzeiro.

Desde a declaração de calamidade pública do Município, no final de março, já foram entregues 53.245 cestas básicas a pessoas em vulnerabilidade. Uma parte delas foi adquirida pela prefeitura e outra veio de doações. A distribuição de cestas básicas faz parte do Plano Emergencial de Proteção Social Covid-19 de Porto Alegre.

