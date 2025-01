Mundo Saiba por que os brasileiros estão sendo deportados dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Os dados do governo americano mostram também que os EUA aceleraram as deportações de imigrantes no ano passado. Foto: Reprodução

Os brasileiros deportados dos Estados Unidos nos últimos anos têm um perfil diferente da maioria dos imigrantes que foram retirados do país pelo governo americano.

Dos brasileiros expulsos sob o governo Joe Biden, 10% tinha condenações criminais, 8% eram acusados de crimes, mas não haviam sido julgados, e os demais se encaixavam na categoria “outro violador da imigração”, que, segundo o governo americano, inclui pessoas cujas acusações criminais foram rejeitadas posteriormente.

Para os demais imigrantes, o perfil era de 36% com condenação criminal, 8% com acusação de crime sem ter sido julgados e 56% na categoria “outro violador da imigração”.

Os dados referentes às recentes deportações sob o novo governo Donald Trump ainda não foram publicados.

O governo Joe Biden deportou pelo menos 6.970 brasileiros durante sua administração, o equivalente a 36 deportados por semana. Os números vão de fevereiro de 2021 (Biden tomou posse em 20 de janeiro daquele ano) a setembro de 2024 (dado mais recente disponível pelo governo americano.

Nesse período, o Brasil foi o décimo país com mais deportações. O primeiro lugar foi do México (191,4 mil), seguido por Guatemala (96,3 mil) e Honduras (77,3 mil).

No caso dos mexicanos, por exemplo, 62% tinham condenação criminal, na Guatemala, 18%, e em Honduras, 25%.

Nos outros três sul-americanos que aparecem no top 10 de deportações pelos americanos, essa parcela é inferior a 10%: Colômbia (9%), Equador (8%) e Peru (7%).

Os dados do governo americano mostram também que os EUA aceleraram as deportações de imigrantes no ano passado, inclusive de brasileiros. No geral, 202,8 mil pessoas foram retiradas do país pelo governo americano de janeiro a setembro do ano passado, 85,5 mil a mais que no mesmo período do ano passado, um aumento de 73%. No caso dos brasileiros, a alta foi menor, de 35%, para 1.538.

Segundo dados do governo americano, o Brasil era o oitavo país com mais imigrantes ilegais nos EUA: 230 mil pessoas.

Na sexta-feira, um avião americano com 158 pessoas, entre elas 88 imigrantes brasileiros, pousou em Manaus com deportados dos EUA, já sob o governo Donald Trump. Eles chegaram com algemas e correntes nos pés e nas mãos.

O voo com brasileiros algemados já aconteceu na gestão Biden e também no primeiro governo de Trump (2017-2021).

