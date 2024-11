Mundo Saiba quais artistas apoiam Kamala Harris ou Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Billie Eilish e seu irmão, o cantor e compositor Finneas, declararam apoio a Kamala. (Foto: John Salangsang/Golden Globes 2024 via Getty Images)

Prestes a acabar, a corrida presidencial americana deste ano mobilizou várias celebridades. Tanto o candidato Donald Trump quanto a candidata Kamala Harris receberam apoio de famosos do cinema, da música e diversas áreas.

Há quem tenha declarado voto meses atrás, como o empresário Elon Musk, que apoia o republicano. E há quem esteja se posicionando agora, como a atriz Jennifer Anniston, que na última quarta-feira (30) incentivou os fãs a votarem na democrata.

Como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, manifestações de celebridades acabam sendo importantes para estimular as pessoas. Veja a seguir famosos que já declararam apoio a um dos candidatos.

Quem apoia Kamala?

A cantora Beyoncé participou do comício da candidata democrata em 25 de outubro, em Houston (Texas), sua cidade natal. Em um discurso de pouco menos de 5 minutos, Beyoncé pediu para que as mulheres imaginassem um país onde tivessem liberdade para tomar suas próprias decisões.

Uma das celebridades mais influentes do país, a cantora Taylor Swift declarou que irá votar em Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos. A artista fez um post em uma rede social logo após o debate da ABC News. “Estou votando em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito precisarem de uma guerreira para defendê-los”, afirmou.

Billie Eilish e seu irmão, o cantor e compositor Finneas, declararam apoio a Kamala Harris em 17 de setembro.

A cantora Olivia Rodrigo postou um vídeo da campanha de Kamala que defende a legalização do aborto, bandeira que gosta de erguer dentro e fora de seus shows, nos quais discursa sobre direitos reprodutivos.

Antes do ex-presidente Barack Obama Obama citar linhas de “Lose Yourself” em um comício democrata, o rapper Eminem subiu ao palco para endossar Kamala Harris, em 22 de outubro.

Apoiador histórico do Partido Democrata, George Clooney foi uma das primeiras celebridades a pedir para que Joe Biden desistisse de disputar a reeleição após o mau desempenho no primeiro debate das eleições, em junho. Ele divulgou seu apoio a Harris depois que o atual presidente anunciou de fato sua desistência.

O cantor porto-riquenho Bad Bunny postou um vídeo em que Kamala diz: “Eu nunca vou esquecer o que Donald Trump fez e o que ele não fez quando Porto Rico precisava de um líder competente e carinhoso”.

O astro do basquete LeBron James também está entre as celebridades que endossaram o apoio a Kamala na reta final das eleições. O bilionário e jogador do Lakers escreveu em uma postagem nas redes sociais: “Quando penso em meus filhos e minha família e em como eles crescerão, a escolha é clara para mim. VOTE EM KAMALA HARRIS!!!”

“Hoje não só votei pelo acesso à assistência médica, pela liberdade reprodutiva, pela igualdade de direitos, por escolas seguras e por uma economia justa, mas também pela SANIDADE e pela DECÊNCIA HUMANA”, assim Jennifer Anniston confirmou aos seguidores que votou na candidata Kamala Harris.

Quem apoia Trump?

Ainda que neste ano seu apoio ao republicano tenha sido bem mais tímido do que no passado, o rapper Kanye West disse que repetirá o voto em Trump.

Embora tenha dito que recusou uma oferta de US$ 3 milhões para participar de um comício de Trump, o rapper 50 Cent compartilhou uma imagem do rosto do republicando estampando a capa de seu álbum “Get Rich or Die Trying”.

O bilionário, fundador de empresas como a Tesla e a SpaceX, além de dono da rede social X, anunciou oficialmente o apoio a Trump em julho, horas depois que o ex-presidente sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício em Butler, na Pensilvânia.

Ex-lutador de vale-tudo norte-americano, Hulk Hogan subiu ao palco da Convenção Republicana e rasgou a própria camisa em sua apresentação, revelando uma camiseta de apoio a Trump e seu candidato a vice, J.D. Vance.

A modelo e celebridade da TV americana, ex dos rappers Kanye West e Wiz Khalifa, também famosa por vender fotos eróticas no OnlyFans, discursou na Convenção Republicana. No evento, ela disse que “a mídia mentiu sobre Donaldo Trump”. Em 2016, ela havia criticado Trump, mas mudou sua orientação política nos últimos anos.

Presidente e CEO do UFC, Dana White, principal organizadora de campeonatos de artes marciais mistas, ele expressou apoio logo após o atentado sofrido por Trump em julho, chamando o candidato de “o ser humano mais firme, mais resiliente que eu já vi”. As informações são do portal de notícias G1.

