O jornal “Marca”, da Espanha, decidiu recorrer às estatísticas para encontrar o substituto ideal de Messi no Barcelona. Através de uma ferramenta de scouting, o diário analisou jogadores de nove ligas do mundo. A conclusão: ninguém é mais apropriado para ocupar o lugar do argentino quanto Neymar e Dybala.

A pesquisa avaliou atletas das cinco principais ligas do mundo: Premier League (Inglaterra), La Liga (Espanha), Bundesliga (Alemanha), Serie A (Itália) e Ligue 1 (França). Portugal, Brasil, Argentina e Holanda também foram incluídos por serem considerados bons mercados.

As métricas consideradas como características principais de Messi foram usadas para encontrar seu sucessor ideal. Entre elas, estão passes em profundidade, pênaltis convertidos, finalizações certas, finalizações na trave, precisão nos passes no último terço, passes verticais, gols, assistências e duelos ganhos.

O jornal fechou a lista em 10 nomes. Além de Neymar, outro jogador bem conhecido dos brasileiros é Arrascaeta, do Flamengo. Também fazem parte do grupo: Bruno Fernandes (Manchester United), Pizzi (Benfica), Serge Gnabry (Bayern), Riyad Mahrez (City), Paulo Dybala (Juventus), Jadon Sancho (Dortmund), Timo Werner (Chelsea) e Steve Berghuis (Feyenoord).

Deste total, Bruno Fernandes, Neymar, Dybala, Mahrez e Berghuis foram os considerados mais próximos de Messi num balanço entre as semelhanças das métricas e do posicionamento em campo. Dos cinco, o brasileiro e o argentino foram os mais semelhantes.

“Em métricas, ele é o que mais se assemelha na nossa seleção, embora as áreas de atuação do brasileiro (28 anos) sejam bem menores que as de Messi, (14%). Melhor que o argentino em termos de finalização (sem esquecer que joga na França) embora peque em assistências. Seu retorno seria um alívio para os fãs”, disse o jornal ao se referir a Neymar.

“Pode-se dizer que o jogador que mais se parece com Leo é o compatriota Paulo Dybala (26 anos). O jogador da Juventus tem métricas semelhantes e, além disso, quase traça as áreas do campo por onde o jogador do Barça ainda se movimenta (91%). Curioso em ver que ele melhora um pouco em duelos ofensivos vencidos e em passes tanto verticais como no último terço de campo. Por outro lado, deve evoluir no setor goleador e assistências, dois aspectos que são fundamentais para o bom trabalho de Messi”, afirmou o “Marca” ao falar de Dybala.

Primeiro treino sem Messi

O craque argentino Lionel Messi não compareceu, nesta segunda-feira (31), ao primeiro treino do Barcelona da nova temporada, dias após anunciar que deseja deixar a equipe catalã.

A ausência de Messi no treino, o primeiro sob o comando do novo técnico do Barcelona, o holandês Ronald Koeman, era muito esperada após o argentino de 33 anos também não comparecer aos exames médicos de pré-temporada no último domingo (30).

Imagens da Reuters mostraram jogadores chegando para o treino que começou às 17h30 (14h30, no horário de Brasília), e Messi não apareceu.

O jogador, que foi eleito em seis oportunidades como o melhor do mundo, afirma que tem uma cláusula em seu contrato que lhe permite sair sem o pagamento de multa rescisória, reivindicação contestada pelo Barcelona e pela La Liga (entidade que administra o Campeonato Espanhol).

Os advogados de Messi pretendem invocar uma cláusula do seu contrato de quatro anos, assinado em 2017, que permitiria ao atacante deixar o clube gratuitamente ao final da temporada, que seria no dia 10 de junho.

Eles argumentam que a data (na qual terminaria a temporada europeia) é irrelevante após a pandemia do novo coronavírus (covid-19), que forçou a temporada do Campeonato Espanhol terminar apenas em agosto.

No entanto, a La Liga afirmou no último no domingo que o clube que quiser contratar o craque argentino terá que pagar uma multa rescisória de 700 milhões de euros.

Messi tomou esta decisão após a equipe catalã terminar a última temporada sem a conquista de nenhum título na temporada. O ponto mais baixo foi a humilhante derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Os torcedores que estavam do lado de fora do campo de treinamento do Barça nesta segunda-feira ficaram divididos em relação à decisão de Messi.

“Eu realmente quero que Messi fique”, disse o brasileiro Fabio Alfredo Suarez à Reuters. “Messi mora no meu coração. É uma pena que ele vá embora, queria que ele saísse pela porta da frente do clube.”

Já o espanhol Ivan Antolin Beltran afirmou que o Barça ajudou Messi nos primeiros passos de sua carreira: “Depois de tudo o que o Barça deu ao Messi ao longo da carreira, que começou aqui ainda criança. Pagaram todos os medicamentos para ele, e tudo mais. Acho seu comportamento um pouco incorreto”, declarou. As informações são do jornal Extra e da agência de notícias Reuters.