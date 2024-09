Geral Saiba quais são os países mais seguros do mundo em caso de uma guerra global

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Entre os países no topo do ranking, destaca-se a Islândia, que lidera como o país mais pacífico desde 2008. (Foto: Reprodução)

Com a escalada de tensão dos conflitos no Oriente Médio, após dois dias seguidos de ataques contra dispositivos de comunicação analógicos usados pelo Hezbollah, representantes israelenses afirmam que se inicia uma “nova fase da guerra”. Agora, alguns especialistas alertam que, se as tensões continuarem a se intensificar e envolverem outras potências globais, o risco de uma Terceira Guerra Mundial pode se aproximar, ampliando a instabilidade e afetando outros países. O Índice Global da Paz (GPI), um estudo que mede o nível de paz interna e externa dos países, tenta responder em que lugares do mundo a população estaria mais “segura” neste cenário.

A pesquisa, feita anualmente, leva em consideração 23 indicadores qualitativos e quantitativos para medir o “estado de paz” em três áreas: o nível de segurança e proteção da sociedade; a extensão dos conflitos domésticos e internacionais em andamento; e o grau de militarização. Em 2024, 97 países pioraram o nível de pacificação, segundo o GPI.

O relatório concluiu, ainda, que “muitas das condições que precedem grandes conflitos estão mais elevadas do que em qualquer momento desde o fim da Segunda Guerra Mundial”. Hoje, são mais de 56 conflitos ativos pelo mundo, o maior desde o fim da guerra. Além disso, estas disputas se tornam cada vez mais internacionalizadas, com quase 100 países envolvidos em conflitos além de suas fronteiras. “A combinação desses fatores significa que a probabilidade de outro grande conflito é maior do que em qualquer momento desde o início do GPI”, afirma o relatório.

Entre os países no topo do ranking, destacam-se Islândia, que lidera como o país mais pacífico desde 2008, seguida de Irlanda, Áustria, Nova Zelândia e Singapura. Esses países, com exceção de Singapura, já figuravam entre os dez mais pacíficos na primeira edição do GPI.

Segundo o estudo, a Europa continua a região mais pacífica do mundo, com oito dos dez países mais pacíficos, mantendo essa posição desde o início do Índice Global da Paz (GPI). Em contraste, a região do Oriente Médio e Norte da África permanece como a menos pacífica do mundo.

“”O conflito em Gaza teve um impacto muito forte na paz global, com Israel e Palestina apresentando, respectivamente, as maiores e quartas maiores deteriorações em termos de pacificidade”, diz o relatório.

Esses conflitos refletem a complexidade das tensões geopolíticas na região, que continuam a dificultar esforços para a resolução pacífica e prolongam a instabilidade, destaca a pesquisa.

O ranking cobre 99,7% de toda a população mundial, e classifica o “estado de paz” nos países em cinco níveis: muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo.

Este ano, o Brasil encontra-se na 131º posição do ranking, o que o coloca no nível “baixo” de estado de paz. No entanto, o estudo não identificou alterações ou deterioração da paz no país desde o ano passado.

Entre os países que figuraram o Top 10 do ranking, quatro apresentaram deterioração na paz: Nova Zelândia, Portugal, Dinamarca e Eslovênia. Já Áustria, Singapura e Suíça aumentaram o nível de paz, enquanto Islândia e Irlanda permaneceram iguais. As informações são do jornal O Globo.

2024-09-27