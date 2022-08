Saúde Saiba quais são os sintomas dos 6 problemas cardíacos mais comuns

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Cerca de 400 mil mortes por ano no país em razão de doenças cardiovasculares. (Foto: Reprodução)

As doenças do coração são uma grande preocupação tanto para a classe médica quanto para as pessoas comuns. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que, ao final de 2022, quase 400 mil pessoas no país terão morrido em razão de doenças do sistema cardiovascular.

Além de predisposição genética e problemas congênitos do músculo cardíaco, pressão alta e colesterol descontrolado estão entre as causas mais comuns de problemas cardiovasculares. O estilo de vida também conta: sedentarismo, tabagismo e estresse excessivo são fatores de risco para as doenças cardíacas.

É mais comum que as doenças do coração apresentem sinais característicos imediatamente antes de um evento crítico, por isso é importante manter a rotina de exames em dia e seguir os tratamentos indicados pelo médico.

O cardiologista Frederico Abreu, coordenador de Cardiologia do Hospital Santa Lúcia, listou os principais sintomas das seis doenças cardiovasculares mais comuns: infarto, insuficiência cardíaca, doença valvar, acidente vascular cerebral (AVC), arritmia e doença arterial periférica.

“Fatores de risco como tabagismo, alcoolismo e falta de exercício físico regular são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Diabetes sem o devido controle e obesidade também pioram a saúde do coração”, alerta o especialista.

Seis problemas cardíacos mais comuns

1. Infarto do miocárdio (ataque cardíaco)

O infarto do miocárdio é caracterizado pela morte das células de uma região do coração. O evento é causado pelo rompimento de uma placa de gordura, que formar um coágulo capaz de entupir uma artéria e interromper o fluxo sanguíneo para o coração de forma repentina e intensa.

Os sintomas do infarto incluem dor no peito, com pressão e desconforto. A dor pode passar para mandíbula, ombro, braço e costas. Falta de ar, sudorese, fadiga, náusea e tontura também são sinais.

2. Insuficiência cardíaca

A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração não consegue bombear sangue adequadamente para as necessidades diárias do corpo. A condição é mais comum em pessoas idosas, mas pode afetar jovens.

Os principais sintomas de insuficiência cardíaca são: Falta de ar progressiva, principalmente quando é feito esforço; Dor na região do estômago; Náusea e vômitos; Perda de apetite; Fadiga e dificuldades para fazer exercícios; Dificuldade ao deitar; Dor no peito.

3. Doença valvar

Na doença valvar, uma ou mais válvulas do coração não funcionam normalmente, isso faz com que o sangue retorne ou não passe pela válvula. Em casos leves de doença valvar, as pessoas podem não apresentar sintomas por anos antes de serem diagnosticadas. Com o tempo, os sinais aparecem progressivamente. Entre eles, estão dor no peito, falta de ar e fraqueza física.

4. AVC

O AVC é causado por problemas na circulação sanguínea do cérebro. Na maioria dos casos, os sintomas aparecem de maneira repentina, sem aviso prévio, e demandam atendimento médico imediato.

Os principais sintomas de um AVC são: Rosto caído para um lado, de maneira que a pessoa não consegue sorrir; Paciente não consegue manter os dois braços levantados; Fala distorcida e, muitas vezes, não é sequer possível articular palavras. Outros sintomas são dor de cabeça e estado mental alterado.

5. Arritmia cardíaca

A arritmia faz o coração bater mais devagar (bradicardia) ou mais rápido (taquicardia). Para algumas pessoas, essa doença pode ser apenas um inconveniente. Para outras, é fatal.

Os sintomas mais comuns são: Batimentos cardíacos anormais ou palpitações irregulares; Fadiga; Falta de ar; Tontura; Dor no peito; Desmaio; Ansiedade.

6. Doença arterial periférica

Condição caracterizado por vasos arteriais com placas de gordura que dificultam a passagem do sangue. As pessoas podem não apresentar sintomas do problema durante muito tempo, mas quando aparecem os sinais são os seguintes: Dor na panturrilha ao caminhar; Dor nas pernas e nos pés; Fadiga; Câimbras; Manchas na pele; Dedos roxos com feridas; Irritação na pele.

