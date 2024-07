Olimpíada Saiba qual é a Olimpíada mais cara da História

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2024

Olimpíada do Rio em 2016 custou mais de 23 bilhões de dólares. (Foto: Wander Roberto/COB)

As Olimpíadas são eventos que atraem a atenção do mundo inteiro, tanto pelo

espetáculo esportivo quanto pelos custos envolvidos em sua realização.

Um estudo publicado esse ano pela Universidade de Oxford aponta que, entre as edições mais recentes, a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, foi a mais cara.

As Olimpíadas de Londres, em 2012, e Tóquio, em 2020, ocupam o segundo e

terceiro lugar, respectivamente. A Olimpíada do Rio de Janeiro teve um custo total de US$ 23,6 bilhões. Os investimentos em infraestrutura, segurança e instalações esportivas foram massivos, visando não apenas a realização dos Jogos, mas também a revitalização de várias áreas da cidade.

Londres 2012 ocupa a segunda posição no ranking, com um custo total de US$ 16,8 bilhões. A Olimpíada de Tóquio 2020, adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19, teve um custo total de US$ 13,7 bilhões.

Além das três mais caras, outras edições também se destacam pelos custos

elevados. Barcelona 1992 custou aos espanhóis US$ 11,6 bilhões. Segundo o estudo, Paris 2024 tem um orçamento previsto de US$ 8,7 bilhões.

2024-07-25