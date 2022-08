Política Saiba quem é mais rico, Lula ou Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Bolsonaro tem um patrimônio total estimado em 2,3 milhões de reais. Já a soma de bens de Lula é de 7,4 milhões de reais. (Foto: Reprodução)

Lula e Jair Bolsonaro divulgaram suas declarações de bens para concorrer às eleições presidenciais neste ano. Ambos são milionários, mas o patrimônio do petista é mais do que o dobro do que foi declarado pelo atual presidente. Segundo o registro de candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro tem um patrimônio total estimado em 2,3 milhões de reais. Já a soma de bens de Lula é de 7,4 milhões de reais.

Bolsonaro tem cinco imóveis registrados como bens em sua declaração, sendo quatro casas e um apartamento. Entre as casas mais valiosas estão uma de 603.803 reais e outra, de 400 mil reais. Já o apartamento é declarado por 240.930 reais. O presidente tem ainda um carro de 26.500 reais e depósitos bancários de 591.047 reais em poupança e 315.884 reais em conta corrente.

Lula, por sua vez, tem três apartamentos, três terrenos e uma construção. O apartamento mais caro está declarado por 94.571 reais. Dois apartamentos são declarados com o mesmo valor, de 19.167 reais, não se sabe se por erro de registro no sistema do TSE. O terreno mais bem avaliado vale 265 mil reais e a construção, 246.918 reais. O petista tem ainda dois veículos, um de 85 mil reais e outro, de 48.475 reais.

Lula tem a maior parte de seu patrimônio em aplicações financeiras. Dos 7,4 milhões de reais declarados, 5,5 milhões estão investidos em planos de previdência privada.

Outros candidatos

O TSE começou, no último domingo (7), a divulgar os bens declarados pelos candidatos à Presidência da República que já registraram sua candidatura. Os valores informados até o momento vão de R$ 197 a R$ 24,6 milhões.

O patrimônio mais alto até agora é o do candidato do Novo, Felipe D’Avila. O mais baixo é o do presidenciável da Unidade Popular (UP), Léo Péricles.

O candidato do Novo à Presidência da República, o cientista político e empresário Felipe D’Avila, informou à Justiça Eleitoral ter R$ 24,6 milhões em bens. O patrimônio inclui uma casa de R$ 2,3 milhões e participações em investimentos nos valores de R$ 7 milhões e R$ 10,3 milhões.

O candidato da Unidade Popular, o ativista social Léo Péricles, declarou ter R$ 197,31 em um investimento na caderneta de poupança.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, declarou ter um patrimônio de R$ 3.039.761,97 milhões no registro de sua candidatura ao Planalto.

Ciro afirma ser proprietário de: duas casas (R$ 300 mil e R$ 160 mil), dois automóveis (R$ 85 mil e R$105 mil) e dois apartamentos (R$ 687 mil e R$ 381 mil).

A candidata do MDB, a senadora Simone Tebet, informou à Justiça Eleitoral ter R$ 2,3 milhões em bens. A maior parte do patrimônio provém de imóveis, incluindo cinco apartamentos de R$ 200 mil e dois terrenos de R$ 200 mil.

