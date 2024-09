Porto Alegre Saídas de Porto Alegre são reforçadas para quem vai pegar a estrada no feriado

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

A EPTC irá monitorar o trânsito para minimizar os impactos nas vias. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Para quem planeja sair de Porto Alegre durante este feriado de 20 de setembro, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) reforçou as saídas da cidade a fim de evitar congestionamentos.

Motoristas da Zona Sul em direção ao litoral devem utilizar a Perimetral para acessar a Freeway. Quem vem da Zona Leste pode seguir em direção à avenida Assis Brasil para chegar à Freeway. Para motoristas dos bairros Moinhos de Vento e Bom Fim, a recomendação é seguir pela avenida Goethe, avenida Pernambuco e avenida Sertório até a avenida Assis Brasil.

Residentes do Quarto Distrito podem usar a avenida Farrapos para acessar a Freeway pelo aeroporto. Motoristas do bairro Partenon devem seguir diretamente pela ERS-118 para alcançar a Freeway.

A EPTC irá monitorar o trânsito para minimizar os impactos nas vias.

Alterações

A EPTC também informou as alterações que serão realizadas no trânsito e transporte da Capital em razão do feriado e do Desfile Farroupilha, neste 20 de setembro.

O transporte coletivo circula com tabela de feriado. A linha T1 tem alteração de itinerário: o ônibus desvia da Aureliano e da Augusto de Carvalho durante o bloqueio, acessando as avenidas Praia de Belas, Borges de Medeiros, alça do Viaduto dos Açorianos até chegar ao terminal na Loureiro da Silva.

