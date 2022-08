Brasil Salário mínimo deve ser de 1.294 reais no ano que vem

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Esse reajuste representaria uma correção de 6,76% em relação ao piso nacional de 2022. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, que prevê um salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. Esse reajuste representaria uma correção de 6,76% em relação ao piso nacional de 2022, que é de R$ 1.212. Se a previsão se confirmar, será o quarto ano sem aumento real.

Assim como também ocorreu nos últimos anos, esse número pode mudar até a aprovação do Orçamento para 2023, a depender do andamento da inflação deste ano. A base de cálculo para fixar o percentual de correção do mínimo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador mede a alta do custo de vida para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos.

Em julho, o INPC registrou queda de 0,60%. Mas, no ano, o indicador acumula alta de 4,98% e, nos últimos 12 meses, de 10,12% (bem acima do percentual previsto na LDO). O INPC alcança dez regiões metropolitanas do País, além de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

O texto da LDO, que sofreu alguns vetos, estima ainda um déficit primário de R$ 65,91 bilhões para as contas públicas do governo central (incluindo Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central). O déficit primário representa o resultado das contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. As informações são da Agência Brasil.

Neste ano, a primeira projeção do salário mínimo, apresentada na LDO, era de R$ 1.147, mas ele acabou fixado para R$ 1.212, considerando um resíduo de R$ 1,61 decorrente da diferença de reajuste em 2021 e a inflação.

Salário ideal

O salário mínimo ideal para julho deste ano seria de R$ 6.388,55, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, elaborada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese) e divulgada nessa quinta (11). O valor corresponde a 5,27 vezes o piso atual, estabelecido pelo governo federal, de R$ 1.212.

Os dados levam em consideração os gastos básicos que uma família de quatro pessoas tem com saúde, moradia, transporte, educação, alimentação, higiene, lazer, vestuário e previdência.

O salário mínimo ideal para o mês de junho era de R$ 6.527,67. O levantamento sugere uma redução de R$ 139,12 para julho.

O estudo analisa o valor da cesta básica de São Paulo, a mais cara entre as 17 capitais pesquisadas, com um custo de R$ 760,45. Em comparação com julho de 2021, a cesta teve elevação de 18,73%. Na variação acumulada ao longo do ano, o aumento foi de 10,13%, aponta o Dieese.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil