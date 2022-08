Brasil Brasil tem menos de 50 versões de carro zero quilômetro abaixo dos 100 mil reais

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Fiat é quem domina a lista, com três modelos e 10 versões ainda sem ultrapassar a casa dos três dígitos.(Foto: Divulgação/ Fiat)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço do carro novo, o famoso “zero quilômetro”, está alto no Brasil e não é de hoje. O conceito de “carro popular” morreu faz tempo e anda difícil até mesmo encontrar modelos com valores abaixo da casa dos R$ 100 mil.

Segundo as tabelas mais recentes de algumas das principais montadoras em atividade no País, são raros os modelos e versões de carros que podem ser encontrados nas concessionárias com preços abaixo dos R$ 100 mil.

A Fiat é quem domina a lista, com três modelos e 10 versões ainda sem ultrapassar a casa dos três dígitos. Na sequência aparece a francesa Renault, com três modelos e sete versões abaixo dos R$ 100 mil, de acordo com a tabela.

Sedãs

A curiosidade das informações contidas nas listas divulgadas por Fiat, Renault, General Motors, Hyundai, Peugeot e Volkswagen é que os sedãs praticamente inexistem no mercado para o cliente que não quer gastar mais de R$ 100 mil em um carro zero quilômetro. A lista é amplamente dominada pelos hatches, mas também conta com SUVs.

Confira a seguir quais modelos (ainda) podem ser comprados por preços abaixo de R$ 100 mil no Brasil:

1) Fiat Mobi Like 1.0 MT – R$ 63.100

2) Fiat Mobi Trekking 1.0 MT – R$ 66.100

3) Fiat Argo 1.0 MT – R$ 75.190

4) Fiat Argo Drive 1.0 MT – R$ 79.190

5) Fiat Argo Drive Trekking 1.3 MT – R$ 84.890

6) Fiat Cronos 1.0 MT – R$ 79.668

7) Fiat Cronos Drive 1.0 MT – R$ 83.626

8) Fiat Cronos Drive 1.3 MT – R$ 89.722

9) Fiat Cronos Drive 1.3 CVT – R$ 94.321

10) Fiat Cronos Precision 1.3 CVT – R$ 99.241

11) Renault Kwid Zen – R$ 65.790

12) Renault Kwid Intense – R$ 68.590

13) Renault Kwid Outsider – R$ 71.990

14) Renault Logan Life 1.0 – R$ 83.190

15) Renault Logan Zen 1.0 – R$ 88.890

16) Renault Sandero S Edition – R$ 83.190

17) Renault Sandero Stepway Zen 1.6 – R$ 95.990

18) Volkswagen Gol – R$ 75.830

19) Volkswagen Polo 1.0 – R$ 78.550

20) Volkswagen Voyage – R$ 87.730

21) Volkswagen Saveiro Cabine Simples Robust – R$ 88.470

22) Volkswagen Saveiro Cabine Simples Trendline – R$ 93.280

23) Hyundai HB20 Sense 1.0 MT – R$ 76.690

24) Hyundai HB20 Comfort 1.0 MT – R$ 79.990

25) Hyundai HB20 Limited 1.0 MT – R$ 85.490

26) Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo MT – R$ 93.790

27) Hyundai HB20 Comfort 1.0 turbo AT – R$ 99.390

28) Hyundai HB20S Vision 1.0 MT – R$ 80.390

29) Hyundai HB20S Evolution 1.0 MT – R$ 84.490

30) Hyundai HB20S Vision Turbo AT – R$ 96.690

31) Hyundai HB20S Platinum Turbo MT – R$ 97.090

32) Chevrolet Onix 1.0 MT – R$ 78.700

33) Chevrolet Onix LT 1.0 – R$ 79.030

34) Chevrolet Onix AT Turbo – R$ 90.860

35) Chevrolet Onix LT Turbo – R$ 87.270

36) Chevrolet Onix LTZ Turbo – R$ 90.880

37) Chevrolet Onix RS Turbo – R$ 99.990

38) Chevrolet Onix Plus LT 1.0 MT – R$ 83.480

39) Chevrolet Onix Plus AT Turbo – R$ 96.640

40) Chevrolet Onix Plus LT Turbo – R$ 93.100

41) Chevrolet Onix Plus LTZ Turbo – R$ 96.810

42) Peugeot 208 Like 1.0 MT – R$ 79.990

43) Peugeot 208 Style 1.0 MT – R$ 83.990

44) Peugeot 208 Active 1.6 AT – R$96.990

45) Peugeot 208 Allure 1.6 AT – R$ 99.990

46) Toyota Yaris XL CVT – R$ 93.190

47) Toyota Yaris Sedã XL CVT – R$ 97.390

48) Nissan Versa Sense MT – R$ 94.890.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil