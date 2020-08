Saldo no azul, dados no vermelho

Enquanto os números de contaminados e óbitos crescem meteoricamente há duas semanas, desde as autorizações em várias capitais – por governadores e prefeitos – de reabertura do comércio, o Governo abriu crédito extraordinário de R$ 639 milhões para reforçar o combate ao Covid-19. A verba sairá de ações direcionadas dos Ministérios da Educação, Justiça e da Família & Direitos Humanos. A destinação é ampla, não apenas para a área de saúde. Tem de apoio à educação básica, passando por compra de veículos para transporte escolar, até para programas variados do front hospitalar.

Pai pra filha

Filha de Jefferson, que anda nervoso, Cristiane Brasil vai assumir em breve, de vez, a presidência nacional do PTB. Com as bênçãos do pai, mas sem sua poderosa sombra.

Catapultada

A sumida ativista Sara Winter vai se filiar ao PTB e se candidatar a deputada federal por São Paulo. Se a Justiça permitir, fará campanha em São Carlos, sua cidade natal.

Cerco

A corregedoria da Polícia Civil de Goiânia cerca um delegado, e o Ministério Público do Estado está de olho na… Corregedoria neste caso. A Coluna acompanha a tramitação

Alzheimer…

Um leitor ávido por História política do Brasil fez uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (nº 888/20), por e-mail, sobre os nomes dos eleitos para senador pelo Rio Grande do Sul em 1950, e para deputado federal em 1970. Para surpresa, o departamento de pesquisa do Tribunal avisou que não encontrou nada no acervo digital.

…eleitoral

Curioso é que o mesmo departamento do TSE tem dados sobre as eleições de 1958, 1962 e 1966. Em tempo, segundo a Corte anunciou, mais de 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar este ano nas municipais.

Cabra macho

O oficial de Justiça (já sabe de cor o endereço) visitará a casa do ex-governador Ciro Gomes. Numa entrevista recente, o presidenciável do PDT chamou de “bandida nazifacista” a ministra da Família & Direitos Humanos, Damares Alves – associando a ela alguns encrenqueiros como Sara Winter e um xingador de enfermeiras preso.

Recado jurídico

Abertamente, no seu jeito tiazona, Damares – que sonhava prender governadores, conforme reunião vazada no Palácio – avisou: “nos veremos nos tribunais”. Até o fechamento da edição, Ciro não nos respondeu.

Calma, doutor

O Recife virou a capital de processos contra jornalistas: além dos blogs de Magno Martins e de Noélia Brito, tem o do deputado Daniel Coelho (Podemos). Por conta da dos “respiradores para porcos”, expressão muito utilizada nas redes sociais para as encrencadas compras de equipamentos contra o Covid. O prefeito Geraldo Júlio entrou na Justiça para proibir o termo nas citações.

MERCADO

Aulão liberal

Um time de peso confirmado para o Fórum de Liberdade e Democracia, que será virtual este ano. A 7ª edição do evento, de 1º a 3 de setembro, terá, entre outros, Jorge Paulo Lemann (3G Capital), Yvonne Cagle (NASA), Jeffrey Tucker (economista americano), Cristina Junqueira (Nubank) e Hernan Kazah (investidor, criador do Mercado Livre).

Entrada digital

O evento promovido pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo terá o valor simbólico de R$ 17,76 para acesso às palestras no www.forumsp.org.

‘Crime’ e castigo

A vaidade entrega os malandros. A Justiça do Trabalho da 3ª Região de Minas ratificou demissão por justa causa de um cidadão de Uberlândia, que apresentou atestado médico para faltar às funções de 19 a 21 de fevereiro de 2019. O mesmo postou fotos de passeios nas suas redes sociais no período citado.

ESPLANADEIRA

# Ilson Figueiredo, ex-servidor do Senado, um dos pioneiros de Brasília e pai de Samuel Figueiredo, da F7 Comunicação, faleceu vítima de Covid-19. Nossa solidariedade aos parentes e às famílias de todas as outras vítimas.

# Dove lança campanha “O Poder de Dove”.

# ClickBus, plataforma de vendas de passagens rodoviárias online, apresenta crescimento de 40%.

# Helpbox, startup brasileira focada em cuidados de idosos, cria dispositivo que otimiza atendimento, com monitoramento 24h.

# Agência A+ vai doar 50% dos lucros, através da venda de cursos digitais, para o Instituto Ronald McDonald.

# Castrol lança campanha “Castrol MAGNATEC – Amamos Proteger”, que visa conscientizar sobre reparação automotiva.