A reitoria e o corpo docente da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) bateram pé para retomada das aulas só em 2021, com segurança e vacina (que não há certeza de quando chegará). Seu conselho demorou a decidir sobre ferramentas para aulas on-line, conforme publicamos.

Enquanto isso, outras 17 universidades federais – lista do próprio Ministério da Educação enviada à Coluna – já ministram aulas virtuais. Dentre elas Porto Alegre, Campo Grande, Viçosa, São Luís, Curitiba e ABC Paulista.

A turma do “Fundão”, como é conhecida a tradicional instituição carioca, correu para não passar vergonha. Entrou na lista do MEC para aulas virtuais de algumas faculdades, mas deu opção de a garotada trancar a matrícula e voltar às aulas presenciais só ano que vem.

Na telinha (1)

A UFRJ vai ministrar aulas pelas plataformas AVA@UFRJ e Google ClassRoom do Pacote G-Suite. Também distribuirá a estudantes carentes 12 mil chips para sinal de internet.

Na telinha (2)

Outro desafio da instituição é saber de onde os professores vão ministrar aulas. Em nota à reportagem, informou que “não há definição específica sobre locação das aulas, apenas de que elas ocorrerão”.

Na sala

Há as que retomaram aulas presenciais de algumas faculdades. São elas: UFF (Niterói), UFOP (Ouro Preto), UFFS (Chapecó), UFS (Aracaju), UFAC (Rio Branco), UFT (Palmas) e UFSCar (São Carlos), conforme informado pelo MEC.

Gás no debate

Há resistências de alguns partidos ao relatório apresentado pelo deputado Laércio Oliveira (Progressistas-SE) para o PL 6407/13, o da Nova Lei do Gás. O atual texto, dizem opositores, não será capaz de gerar atratividade para a exploração das reservas de gás do Pré-Sal, o que irá subtrair receitas potenciais dos Estados.

Vazão financeira

Em 2019, a reinjeção do gás no solo custou a Estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo arrecadação em torno de R$ 2 bilhões em royalties. Cidades como Brasília, Goiânia, Cuiabá e Uberlândia não têm infraestrutura de gás canalizado.

Desafio do duto

A crítica é que o projeto não fomenta a ampliação de infraestrutura (dutos de escoamento, unidades de tratamento e gasodutos de transporte) que tire esse gás do mar para o continente. Conforme registramos, hoje, 40% do gás extraído é reinjetado no solo porque o Brasil não tem dutos para refinarias.

Jeff, “El Pistoleiro”

Roberto Jefferson, que anda brabo com inquérito do STF, é exímio atirador esportivo. Tem treinado diariamente num clube de Brasília. O porte lhe foi tirado na operação de busca e apreensão da PF. Mas tem andado com facas, dizem deputados amigos.

Lobby é lobby

A Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, que atua pela regulamentação do lobby no País, terá no comando a advogada Carolina Venuto, de 34 anos. Ela levanta a bandeira do diálogo, ética e transparência. E garante: “quem pratica corrupção não atua como lobista, e sim, como bandido”.

Terra sem lei?

Em Brasília, motorista bêbado atropela, mata, e é liberado por um juiz sem pagar fiança na audiência de custódia, porque tem bons antecedentes. Há três dias, outro bêbado atropelou e matou motorista que trocava pneu no acostamento. A Lei Seca não vingou.

Buzinaço

Idealizador da Lei Seca, o deputado federal Hugo Leal (RJ) ficou revoltado com os casos recentes da capital: “É impressionante, parece que as pessoas desaprenderam com a pandemia; nesse desespero de sair de casa, perderam a noção. As operações da Lei Seca têm que ser mais intensificadas”.

Malhete na pista

E o mais importante, completa o parlamentar: “Tem que parar com essa história de passar mão na cabeça de assassino no trânsito. Tem que ser tratado como homicídio”.

Ponto final

O dossiê sobre antifascistas no serviço público federal, revelado por Rubens Valente, do UOL, é a denúncia mais séria nesta gestão. Se o ministro da Justiça, André Mendonça sabia, incorre em crime de prevaricação. Se não sabia, não tem controle algum sobre subordinados próximos. Nos dois casos, é grave.

ESPLANADEIRA

– André Glezer, ex-VP da Arlon Group, é o novo CEO da Agrotools, maior AgTech da América Latina;

– O cientista político Lennon Custódio lança ‘Guia do Candidato’, on-line, para os pré-candidatos, assessores e coordenadores de campanha;

– A a dupla de palhaços Patati e Patatá será nova cara da linha de vitaminas infantis da Farmacêutica Cimed;

– A rede de supermercados Pague Menos expande o seu e-commerce para 99% das cidades onde atua;

– Saúde 2030, plataforma de educação em saúde digital, lançou o seu primeiro e-book gratuito.