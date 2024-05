Porto Alegre Fraport nega que tenha divulgado data para reabertura do aeroporto de Porto Alegre

Aeroporto Salgado Filho está inundado devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica Aeroporto Salgado Filho está com operações suspensas. (Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica) Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica

Em nota enviada ao Jornal O Sul na noite desta terça-feira (14), a Fraport, empresa que administra o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, desmentiu notícia veiculada na imprensa acerca do fechamento do aeroporto até final de setembro (leia na íntegra abaixo).

O local está fechado para voos após a capital do Rio Grande do Sul ser atingida pela maior enchente de sua história. Segundo pesquisadores, a inundação do Guaíba deve persistir por tempo indeterminado na região metropolitana de Porto Alegre.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou que as companhias aéreas suspendam imediatamente a venda de passagens com origem ou destino para a cidade por tempo indeterminado.

A Anac apontou que a suspensão ocorre com o objetivo de “resguardar os interesses dos usuários do transporte aéreo”. A medida envolve voos com embarque ou desembarque na cidade.

“A proibição da comercialização de passagens, que vigorará até nova avaliação pela Agência, abrange todos os canais de comercialização, inclusive sistemas que disponibilizem vendas por terceiros, como agências de viagem e outros intermediários que possam comercializar os bilhetes”, completou.

Com o fechamento programado pelo menos até o dia 30 de maio do Salgado Filho, os aeroportos regionais começaram a receber novos voos comerciais. O objetivo do governo gaúcho é diminuir o impacto do fechamento do terminal localizado na capital.

Aeroportos que receberão novos voos

Administrados pelo governo do Estado:

Passo Fundo: receberá 16 novos voos semanais

Santo Ângelo: dois novos voos semanais

Administrados pela CCR Aeroportos:

Pelotas: receberá cinco voos semanais

Uruguaiana: três novas rotas

Municipais:

Caxias do Sul: 25 voos semanais

Santa Maria: dois novos voos

Terminais cumprem importante papel

“Os aeroportos regionais cumprem um papel fundamental neste momento de crise, recebendo voos comerciais que permitem o deslocamento de pessoas – além de missões humanitárias, tão importantes agora. Isso reforça o compromisso do governo do Estado com investimento em infraestrutura, nos últimos anos”, destaca o titular da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), Juvir Costella.

Desde o começo das enchentes que vêm atingindo o Estado, o segundo maior terminal do interior gaúcho, o Aeroporto Lauro Kurtz, de Passo Fundo, está servindo de base para reabastecimento de aeronaves que estão atuando nas ações de resgate.

“O Lauro Kurtz se transformou em uma importante ligação aérea do Estado com São Paulo, por exemplo”, afirma Costella.

Os demais aeroportos administrados pela Selt (Torres, Capão da Canoa, Canela, Erechim, Carazinho e Rio Grande) estão operando normalmente. O de Rio Grande, que estava fechado para obras, foi reaberto em 10 de maio.

Nota da Fraport

A Fraport Brasil esclarece que não procede as informações que circulam na imprensa sobre uma data de reabertura do aeroporto de Porto Alegre e reitera que segue válido até o dia 30/5 o NOTAM (Notice to Airman) emitido no último dia 6/5. A concessionária informa ainda que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. No momento, não temos uma estimativa dos danos causados pela enchente. Após as águas baixarem, teremos condições de avaliar em detalhes os impactos na infraestrutura aeroportuária.

Vale ressaltar que estamos trabalhando para viabilizar os voos comerciais (para passageiros e cargas), em menor escala, a partir da Base Aérea de Canoas. No momento, a Fraport Brasil recebeu a autorização para operar cinco voos diários.

2024-05-14