Celebridades Samara Felippo fala sobre desafio de ser mãe sozinha na quarentena: “Estou exausta e estressada”

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Atriz, de 41 anos de idade, é mãe de duas meninas, Alicia e Lara, do casamento que teve com o jogador de basquete Leandrinho Foto: Divulgação Atriz, de 41 anos de idade, é mãe de duas meninas, Alicia e Lara, do casamento que teve com o jogador de basquete Leandrinho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Samara Felippo, que costuma ser muito honesta em relação aos assuntos da maternidade nas redes sociais, tem tentado enfrentar o desafio de ser mãe solo de Alicia, de 10 anos, e de Lara, de 6 anos, na quarentena, sem culpa.

A atriz conta que ter que lidar com as cobranças de entreter e criar uma rotina de atividades em casa para as meninas já a sobrecarregou e a estressou durante esse período de isolamento para ajudar a conter a propagação do coronavírus.

“O meu maior desafio como mãe solo está sendo não entrar neste lance de me cobrar muito em ser criativa com as crianças. Tenho privilégio de ter apoio aqui em casa. Tem mães que não têm essa ajuda e fazem jornada tripla na quarentena. Mas mesmo com essa rede de apoio, a carga emocional e mental é toda para cima de mim. Estou me sentindo sobrecarregada por não poder dividir com o pai este momento. Estou exausta e estressada um pouco além da conta. Tenho tentado tirar essa culpa de não conseguir dar atenção 24 horas para elas. Tenho que saber dizer a elas quando eu não posso dar atenção, sem me sentir culpada por isso”, explica ela, que se separou do jogador Leandrinho, pai das meninas, em 2013.

“Agora elas não têm rotina mesmo. A Alicia já acorda sozinha e entra no computador. Mas a Lara, eu larguei mão (risos). Estou sossegada e vivendo um dia após o outro. Tem dia em que a gente acorda inspirada para fazer alguma coisa e no outro a gente não faz nada mesmo. Não me cobro em relação a isso.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades