Tecnologia Samsung Galaxy S21 não terá carregador nem fones de ouvido na caixa

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

Galaxy S21 Ultra, S21+ e S20. (Foto: Divulgação/Samsung)

A Samsung anunciou nesta quinta-feira (14) os novos Galaxy S21, evolução da principal linha de celulares da companhia.

Três modelos foram apresentados: o Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Ainda sem preços para o Brasil, os aparelhos custam a partir de US$ 799 (R$ 4.190, na cotação atual) nos EUA.

Os aparelhos possuem suporte à tecnologia de redes 5G, ganharam um processador mais potente e novidades no acabamento.

Repetindo a iniciativa da Apple, a Samsung não irá incluir o carregador de parede e o fone de ouvido – somente o cabo USB. A empresa usou a mesma justificativa da concorrente, e disse que a decisão tem fins ambientais.

Quem não tiver os acessórios poderá comprá-los de forma separada. No Brasil, o carregador compatível custa R$ 99 na loja oficial – os fones com fio da empresa com entrada USB-C saem por a partir de R$ 129.

Veja os preços nos EUA (a novidade ainda não está disponível no Brasil): Galaxy S21 – US$ 799 (R$ 4.190, na cotação atual); Galaxy S21+– US$ 999 (R$ 5.240); Galaxy S21 Ultra – US$ 1.199 (R$ 6.288).

Os modelos estão mais caros do que o concorrente iPhone – os celulares da Apple custam entre US$ 729 e US$ 1.099 nos EUA, dependendo da versão.

Mudanças na tela e no acabamento

O Galaxy S21 e o S21+ têm telas planas de 6,2 e 6,7 polegadas, respectivamente – seus antecessores apresentavam tela curva nas bordas.

O Galaxy S20 Ultra mantém a característica de tela curva, além de ter ganhado suporte à caneta S Pen, presente na linha “Note” da marca – o acessório, porém, precisa ser comprado de forma separada.

Outra mudança de design está na traseira do Galaxy S21 padrão, que agora é de plástico – antes era vidro. O Galaxy S21+ e S21 Ultra continuam com traseira de vidro.

Novidade em câmeras

Uma das principais novidades da linha é o módulo de câmeras, passou a ser incorporado na carcaça, diminuindo a sensação de relevo. Em modelos anteriores, os sensores pareciam “saltar” muito da traseira.

O S21 e S21+ possuem o mesmo conjunto de câmeras. São 3 sensores na traseira: um com lente grande angular (para fotos tradicionais), de 12 megapixels; outro com lente ultra angular (que permite imagens com campo de visão maior), também com 12 megapixels; e o último com lente teleobjetiva (para fazer imagens com zoom), com 64 megapixels. A câmera de selfies tem 10 megapixels.

Já o S21 Ultra tem uma câmera a mais: uma com com lente grande angular (para fotos tradicionais) de 108 megapixels; outro com lente ultra angular (para fazer imagens com campo de visão maior), de 12 megapixels; e mais dois sensores com lentes teleobjetivas (para imagens com zoom), cada um com 10 megapixels. Com as lentes combinadas, é possível aproximar uma imagem em até 100 vezes, juntando zoom ótico e zoom digital. Para as selfies, a câmera tem 40 megapixels.

Novo processador

Os três modelos do Galaxy S21 contam com o mesmo processador: Exynos 2100, fabricado pela própria Samsung.

O chip foi anunciado na última terça-feira (12) e utiliza o processo de fabricação de 5 nanômetros – o mais avançado atualmente, também utilizado no chip do concorrente iPhone 12.

A promessa é que o processador entregue 30% mais desempenho em comparação com o Exynos 990, presente no Galaxy S20. Outra evolução está no consumo de energia, 20% menor, segundo a Samsung.

A fabricante incluiu uma tecnologia chamada “Amigo”, que analisa e otimiza o consumo dos componentes do chip para aumentar a duração de bateria.

