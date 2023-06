O exame voltará a ser exigido a partir de 1º de julho para motoristas com as carteiras de habilitação das categorias C, D e E

O exame voltará a ser exigido a partir de 1º de julho para motoristas com as carteiras de habilitação das categorias C, D e E. (Foto: Volvo Group/Divulgação)

Foto: Volvo Group/Divulgação