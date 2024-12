Porto Alegre Santa Casa de Porto Alegre inova com abordagem transorbitária para tumores cerebrais

Técnica minimamente invasiva é realizada no Hospital São José, unidade especializada no atendimento em neurologia e neurocirurgia da Santa Casa Foto: Vinicios Sparremberger Foto: Vinicios Sparremberger

O uso de técnicas minimamente invasivas tem oportunizado novas possibilidades para o tratamento cirúrgico de tumores cerebrais na Santa Casa de Porto Alegre. Chamada Transorbital Neuroendoscopic Surgery (TONES), a abordagem cirúrgica se consolidou como uma alternativa inovadora aos procedimentos tradicionais para tumores na base do crânio na instituição.

Liderada pelo neurocirurgião Antônio Delacy Martini Vial, a técnica transorbitária permite acessar tumores localizados na fossa média do compartimento intracraniano através de uma pequena incisão próxima à órbita ocular.

“Essa é uma abordagem que evita a necessidade de retirada de tecido muscular e reduz significativamente a retirada de osso da região. Um importante avanço no cuidado neurocirúrgico, oferecendo maior segurança e recuperação mais rápida aos pacientes”, destaca o neurocirurgião, que realizou o primeiro procedimento em março de 2023 e já beneficiou pelo menos dez pacientes no Rio Grande do Sul.

Ainda pouco difundida no Brasil, a TONES vem sendo utilizada como alternativa à craniotomia, procedimento neurocirúrgico que exige a remoção de uma parte do osso do crânio para que a equipe médica consiga alcançar o tumor. Além dos baixos riscos de trauma cerebral e de cicatrização, a técnica também se destaca pelos importantes resultados no pós-operatório, permitindo que o paciente não sinta dor, além de reduzir o tempo de internação e possuir custos menores do que a técnica tradicional.

