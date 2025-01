Colunistas Santa Casa de Porto Alegre recebe emenda parlamentar de R$ 1 milhão

O deputado federal Pedro Westphalen, ao lado da vereadora Vera Armando, entregou a indicação da emenda ao provedor Fernando Englert e ao diretor-geral Julio Mattos Foto: Max Correa /Santa Casa de Porto Alegre O deputado federal Pedro Westphalen, ao lado da vereadora Vera Armando, entregou a indicação da emenda ao Provedor Fernando Englert e ao diretor-geral Julio Mattos. (Foto: Max Correa /Santa Casa de Porto Alegre) Foto: Max Correa /Santa Casa de Porto Alegre

O deputado federal Pedro Westphalen, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde, entregou à direção da Santa Casa de Porto Alegre a indicação de uma emenda parlamentar de bancada para a instituição. Os recursos somam R$ 1 milhão.

Estes recursos, explicou, serão utilizados para uma série de melhorias estruturais no complexo hospitalar. O encontro do deputado com o provedor Alfredo Englert e diretores ocorreu na terça-feira (14), no Salão Nobre da Provedoria da Santa Casa.

O diretor-geral da Santa Casa, Júlio Matos, enalteceu a iniciativa. Para o diretor da Santa Casa, “esse apoio é fundamental para que possamos investir em novas tecnologias, realizar reformas necessárias e melhorar continuamente os serviços que prestamos à população”, afirmou.

Westphalen defendeu a construção de laços e a cooperação com a Santa Casa, instituição que avalia como “fundamental para o Rio Grande do Sul”.

“Percorro o Brasil e, em todos os lugares, a Santa Casa de Porto Alegre é reconhecida e elogiada como um exemplo de excelência e dedicação à saúde. Investir na Santa Casa é investir em vidas, e todo político tem a obrigação de apoiar uma instituição tão essencial para a nossa população”, afirmou Westphalen.

Do encontro, realizado no Salão Nobre da Provedoria, também participaram a diretora técnica, Gisele Nader Bastos, o diretor de Operações, Luis Eduardo Ramos Mariath, a gerente de Relações Institucionais, Izadora Silveira, e a gerente de Projetos e Captação, Rosana Peres.

