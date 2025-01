Bruno Laux Hugo Motta planeja conceder atenção especial a pautas da Educação no comando da Câmara dos Deputados

Por Bruno Laux | 17 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Deputado Hugo Motta (PMDB-PB). (Foto: Ed Ferreira/AE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Atenção à Educação

Em preparação para possivelmente assumir o comando da Câmara em fevereiro, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) vem sinalizando que pretende dar atenção especial a pautas da Educação enquanto estiver à frente da Casa. Com planos de lançar algo “grandioso” no setor durante sua gestão, o paraibano vem desde já dialogando com entidades e frentes temáticas com ações ligadas à área.

Boas expectativas

Frente ao favoritismo de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara, deputados do PT estão otimistas quanto à melhora da relação do Planalto com o comando da Casa Legislativa. O amplo diálogo entre o parlamentar e a legenda no final de 2024, em meio à busca do paraibano por votos na disputa pela cadeira de Arthur Lira (PP-AL), possibilitou ao partido negociar interesses como condição para apoiá-lo no pleito.

Mudanças aguardadas

O tão aguardado início da reforma ministerial articulada no governo Lula deve ocorrer logo após a reunião que o presidente terá com o corpo de ministros no dia 20 de janeiro. Há expectativas de que algumas mudanças na Esplanada, em cargos ocupados por lideranças do PT, ocorram nos dias posteriores à reunião, antes do final do mês.

Experiência necessária

O ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou que não deve indicar nenhum de seus filhos como candidato à presidência em 2026, caso não consiga reverter sua inelegibilidade. Em entrevista ao The New York Times publicada nesta quinta-feira, o ex-mandatário afirmou que para ocupar o cargo “e fazer o correto” é necessário “ter uma certa experiência”.

Plano B

Em decorrência da negativa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em liberar o passaporte de Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve representar o marido na posse de Donald Trump, na próxima semana. Apesar do “plano B” articulado, o ex-presidente deve insistir na apresentação de recurso à decisão do magistrado para tentar comparecer ao evento.

Brasileiros nos EUA

Parlamentares da oposição já começaram a se encaminhar aos Estados Unidos para participar da posse do presidente eleito norte-americano Donald Trump, na próxima segunda-feira. Articulado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um grupo de ao menos 16 congressistas brasileiros estará presente no evento político.

Decisão consolidada

Ignorando os apelos do presidente Lula e atendendo a pedidos da família, o ministro da Defesa, José Múcio, está decidido de que encerrará sua participação no governo nos próximos três meses. Considerado por algumas lideranças como insubstituível no posto que ocupa, o chefe ministerial pretende deixar a pasta federal sem indicar nenhum nome para sua sucessão.

PEC das Praias

A polêmica PEC das Praias, que transfere a propriedade de terrenos de marinha para estados, municípios e entes privados, pode voltar à pauta da CCJ do Senado após o recesso parlamentar. Alvo de um pedido de vista em dezembro de 2024, o texto já conta com parecer favorável do relator, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Retomada de obras

Encerra nesta sexta-feira o prazo para que lideranças estaduais e municipais regularizem e assinem o Termo de Repactuação para Retomada de Obras na Saúde, junto ao governo federal. O Ministério da Saúde alerta que há uma série de iniciativas que estão prontas para serem reiniciadas, mas que ainda não foram retomadas por pendências dos entes federados.

Vacinação domiciliar

Segue tramitando na Câmara dos Deputados em 2025 o projeto de lei que prevê a criação do Programa de Vacinação Domiciliar da Pessoa Idosa. A medida estabelece a oferta dos imunizantes previstos no calendário oficial de vacinação diretamente nos lares de idosos com dificuldade de locomoção ou com 80 anos ou mais.

Inscrições do SISU

O Ministério da Educação inicia nesta sexta-feira o período de inscrições para as vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU). O processo se estenderá até o dia 21 de janeiro e é destinado aos estudantes que realizaram a prova do ENEM e desejam ingressar em uma universidade pública.

Transmissão de cargo

O presidente da Assembleia gaúcha, Adolfo Brito (PP), retransmitiu nesta quinta-feira o cargo de chefe do Executivo estadual ao governador Eduardo Leite. Aproveitando o encontro para a troca de comando, o parlamentar solicitou atenção especial do governo gaúcho à execução da terceira pista da ERS-400, além da não extinção da 5ª Companhia da Brigada Militar de Sobradinho.

Justiça Itinerante

O ônibus da “Justiça Itinerante”, ação promovida pelo TJRS, retomou nesta quinta-feira os atendimentos em unidade móvel, que buscam descentralizar serviços e assegurar a prestação jurisdicional a moradores de áreas afastadas ou mais vulneráveis. A iniciativa, que percorre diferentes regiões da Capital, oferece atendimentos relacionados à busca por informações sobre processos, abertura de ações judiciais, confecção e atualização gratuita de documentos.

Eleições do CRA-RS

O Conselho Regional de Administração do RS reelegeu nesta semana o presidente Flávio Abreu para o comando da entidade ao lado da nova diretoria executiva para o biênio 2025/26. O administrador pretende conduzir o novo mandato baseado no princípio da “coletividade”, contando com a participação conjunta dos conselheiros do grupo.

Gente Gaúcha

A Famurs vai inaugurar nesta sexta-feira o mural “Gente Gaúcha”, pintado pelo artista visual Maick Sei Lá na sede da entidade, em Porto Alegre. O presidente da Fundação, Marcelo Arruda, afirma que a obra conta com representações da população do RS, simbolizando a diversidade cultural e a pluralidade presente no povo gaúcho.

Trabalho humanizado

Tramita na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei da vereadora Juliana de Souza (PT) que institui o Programa Municipal de Incentivo à Gestão Laboral Humanizada e Sustentável. A matéria prevê ainda a criação do selo de qualidade no trabalho para empresas da Capital, a serem contempladas com benefícios fiscais e critérios diferenciados para a contratação com o Poder Público municipal.

Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/hugo-motta-planeja-conceder-atencao-especial-a-pautas-da-educacao-no-comando-da-camara-dos-deputados/

Hugo Motta planeja conceder atenção especial a pautas da Educação no comando da Câmara dos Deputados

2025-01-17