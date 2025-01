Bruno Laux Perfis falsos utilizam nome do Programa Voa Brasil para capturar dados pessoais na internet

Por Bruno Laux | 17 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Golpe nas redes

Sites maliciosos e perfis falsos têm usado o nome do Programa Voa Brasil, do governo federal, nas redes sociais, para capturar dados pessoais. O Ministério de Portos e Aeroportos relata que as plataformas apresentam links “fake” que induzem o usuário a fornecer CPF e senha do Gov.br, além de requerer ações como cobrança de taxa de adesão e cadastro, que não são exigidas pelo programa. A pasta federal alerta que o único link oficial para a compra passagens aéreas da iniciativa, com valores de até R$ 200 por trecho, é o gov.br/voabrasil, que exige login em conta prata ou ouro do portal do governo.

Vulneráveis no Litoral

A promotora de Justiça Dinamárcia Maciel de Oliveira, do Ministério Público do RS, reuniu-se nesta quinta-feira em Torres, no Litoral Norte, com representantes do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua para tratar de direitos fundamentais e estratégias de atendimento a esse grupo. Lideranças do movimento apresentaram uma série de documentos que comprovam a necessidade de priorizar políticas públicas voltadas a esta parcela da população na região litorânea gaúcha. Segundo a promotora, o MPRS vem acompanhado a situação de perto desde o final de abril de 2024, quando o entorno do município recebeu um grande fluxo de pessoas em situação de rua após as enchentes na Região Metropolitana. Ao fim do encontro, Dinamárica adiantou que uma nova reunião será realizada em fevereiro, com a presença de lideranças locais, para tratar do avanço de ações relacionadas ao grupo citado.

Brasil e IA

Um levantamento realizado pela multinacional Ipsos, em parceria com o Google, apontou o Brasil entre os países que mais usam inteligência artificial no mundo. Entre os brasileiros integrados ao grupo de 21 mil pessoas entrevistadas em 21 países, 54% afirmaram ter usado IA generativa em algum momento, ficando seis pontos percentuais acima da média global de 48%. A mesma pesquisa identificou que, enquanto 65% dos brasileiros acreditam que a tecnologia mencionada é promissora por contribuir com diversas áreas da vida, apenas 57% da média mundial compartilha desta visão.

Coibição do crime

Está aguardando votação no Legislativo gaúcho uma proposta do deputado Delegado Zucco (Republicanos) que estabelece regras para o comércio de aparelhos e peças usadas de telefones celulares no RS. A matéria sugere a adoção de um conjunto de mecanismos para coibir a atividade criminosa relacionada ao roubo ou furto de itens desse tipo e dificultar o escoamento dos produtos oriundos do crime. Entre as ações previstas, têm destaque a necessidade de emissão de nota fiscal de entrada no ato de ingresso no estabelecimento que trabalhe com aparelhos do gênero, contendo a origem, o número de série ou “IMEI” do equipamento, além do nome completo, endereço, RG e CPF do vendedor. O texto prevê ainda que plataformas de comércio eletrônico exijam, previamente à disponibilização de anúncio de venda dos itens, cópia digital do RG e declaração do anunciante quanto à responsabilidade pela procedência lícita do bem vendido. “Os números evidenciam que esse é um crime largamente praticado, deixando toda a população vulnerável à ação de bandidos”, destaca Zucco.

Homenagem parlamentar

Em seu último ato como presidente em exercício da Assembleia Legislativa nesta semana, o deputado Paparico Bacchi (PL) entregou na quarta-feira a Medalha da 56ª Legislatura ao empresário Valdomiro Olímpio Cadore, de São João da Urtiga, no Norte do RS. O parlamentar destacou que o líder empresarial é considerado parte fundamental da história e desenvolvimento do município, com diferentes contribuições para avanços na agricultura e incentivos à educação como ferramenta de transformação social. Bacchi pontuou ainda que o homenageado possui caráter de ampla empatia com as pessoas, tendo auxiliado uma série de outros moradores a crescer profissionalmente. “Muitos profissionais tiveram o incentivo do Cadore para buscar a formação. As pessoas chegavam para conversar com ele que falava: manda seu filho estudar, se tu se apertar financeiramente, nós te ajudamos”, relatou Bacchi.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

