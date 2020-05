Bem-Estar Santa Casa realiza transplante de coração em meio à pandemia

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A realização de um transplante de coração era a única chance do paciente sobreviver. Foto: Divulgação A realização de um transplante de coração era a única chance do paciente sobreviver. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realizou um transplante de coração na madrugada da última quarta-feira (6). O paciente de 60 anos que recebeu o órgão, captado em Santa Catarina pela equipe da Santa Casa, sofria de miocardiopatia dilatada, ou seja, por causa do tamanho do coração, estava praticamente sem capacidade cardíaca. A realização iminente de um transplante de coração era a sua única chance de sobreviver.

O procedimento foi feito pelo cirurgião Estevan Letti, integrante da equipe do médico Fernando Lucchese e o paciente, do SUS (Sistema Único de Saúde) é acompanhado pela cardiologia clínica do Hospital São Francisco, que tem o cardiologista Paulo Leães na chefia do serviço.

Leães salienta a importância de pacientes crônicos darem continuidade aos seus tratamentos, mesmo em época de pandemia.

O cardiologista informa que “muitas pessoas estão morrendo por medo de irem aos hospitais”. Na Santa Casa, o Pavilhão Pereira Filho é o hospital dedicado para o tratamento de covid-19. Mas seus outros seis hospitais seguem à disposição da população, sobretudo aos doentes crônicos. “Estamos atendendo normalmente, podem vir!”, convoca o diretor médico da Santa Casa, Antônio Kalil.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar