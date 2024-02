Rio Grande do Sul Sapucaia do Sul realiza neste sábado o projeto “Ver com Saúde”

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Essa é a quarta edição do programa "Ver com Saúde". Foto: Reprodução

A prefeitura de Sapucaia do Sul realiza neste sábado (24), na Escola Getúlio Vargas, mais uma edição do Projeto “Ver com Saúde”, uma parceria entre Sesc, Sindóptica. No programa, os alunos em situação de vulnerabilidade social passam por consultas com oftalmologistas e ganham, de forma gratuita, armação dos óculos e as lentes para que tenham uma qualidade de vida melhor e possam aproveitar ainda mais o período de alfabetização.

Essa é a quarta edição do programa “Ver com Saúde”, totalizando mais de 400 óculos entregues para os alunos em situação de vulnerabilidade social, totalmente gratuito.

No dia também ocorrerá a entrega dos óculos para os alunos da rede pública municipal que passaram por consulta com oftalmologista no dia 25 de novembro de 2023, onde serão entregues 178 óculos para os alunos. Além disso, serão ofertados manutenção e ajustes nos novos acessórios dos jovens. A prefeitura irá disponibilizar brinquedos infláveis, pipocas e muita diversão durante o evento.

Serviço

O que: Entrega de 178 óculos para alunos da rede pública municipal em situação de vulnerabilidade social.

Quando: 24 de fevereiro.

Onde: EMEF Getúlio Vargas, Rua Santa Luzia, 880 – Parque Joel – Vargas.

Horário: 9h

