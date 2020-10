Bem-Estar Saúde bucal na gestação é discutida em palestras virtuais gratuitas

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A programação integra a 19ª Semana Estadual de Saúde Bucal Foto: Divulgação A programação integra a 19ª Semana Estadual de Saúde Bucal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Avanços e desafios do atendimento de saúde bucal no Rio Grande do Sul são o foco de palestras e debates virtuais realizados a partir desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23). A programação integra a 19ª Semana Estadual de Saúde Bucal e a 10ª Semana Municipal de Saúde Bucal de Porto Alegre.

Neste ano, a coordenação estadual da Política de Saúde Bucal da Secretaria da Saúde está focada em gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos a menos de 45 dias). Conforme a coordenadora da Política de Saúde Bucal da pasta, Tatiana Lafin, no período da gestação é muito importante que as mulheres tenham cuidados com a boca porque problemas dentais podem causar partos prematuros, entre outros agravos.

“As alterações hormonais tornam as mulheres mais suscetíveis a lesões e cáries e isso pode influenciar na saúde do bebê”, alerta. Tatiana considera que é necessário “educar a população sobre a necessidade da ida ao dentista durante a gestação, incentivando a autonomia das mulheres em procurar o cuidado, desmistificando as questões relacionadas ao atendimento odontológico durante esse período”.

Acesso à programação

As palestras desta segunda-feira, a partir das 15h, serão transmitidas ao vivo pelo canal Webex.

Para assistir ao vivo as palestras de terça-feria (20), a partir das 13h, é preciso fazer a inscrição aqui.

As demais palestras serão transmitidas no canal do Youtube da Secretaria da Saúde de Porto Alegre.

Clique aqui para acessar a programação completa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar