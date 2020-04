Saúde Saúde já distribuiu quase 1 milhão de testes para coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

O exato momento da infecção do novo coronavírus em uma célula. Foto: Débora F. Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz O exato momento da infecção do novo coronavírus em uma célula. (Foto: Débora F. Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz) Foto: Débora F. Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz

Até quinta-feira (9), quase um milhão de testes para diagnóstico da Covid-19 já haviam sido distribuídos para todo o País, informa o Ministério da Saúde. Uma nova carga de 1 milhão de testes rápidos chegou ao Brasil e começa a ser distribuída na próxima semana juntamente com mais 50 mil testes RT-PCR.

Até o momento, foram enviados 451,4 mil testes RT-PCR (biologia molecular) aos Lacen (Laboratórios Centrais de Saúde Pública) de todo o País, além dos laboratórios de referência nacional. O quantitativo faz parte das aquisições já entregues ao Ministério da Saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz – Fiocruz (104.872), Instituto de Biologia Molecular do Paraná – IBMP (45.560) e doação da Petrobrás (300 mil).

Este tipo de teste identifica o vírus que provoca a Covid-19 logo no início dos sintomas, ou seja, no período em que ainda está agindo no organismo. Ele é usado para diagnosticar casos graves internados com a Covid-19. Além disso, é utilizado na Rede Sentinela, que acompanha por amostragem a evolução da doença no Brasil, como os sintomas dos casos associados ao vírus tanto em quadros graves, na SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), quanto em casos leves, na SG (Síndrome Gripal).

Em relação aos testes rápidos (sorologia), até o momento, 500 mil unidades já foram distribuídas aos Estados. Eles foram doados pela mineradora Vale ao Ministério da Saúde para auxiliar o Brasil no enfrentamento ao coronavírus. Uma segunda remessa com 1 milhão de testes rápidos doados pela mineradora chegou ao Brasil na quinta-feira (9). A partir desta nova remessa, serão distribuídos 570 mil testes aos estados na próxima semana, outros 180 mil irão para uso em pesquisas e 247 mil irão compor o estoque estratégico do Ministério da Saúde.

No total, a Vale doou ao Ministério da Saúde 5 milhões de testes rápidos que irão atender os profissionais que atuam nos serviços de saúde de todo o país, além de agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas civis com sintomas de síndrome gripal. A iniciativa permite que estes profissionais, que estão na linha de frente e fazem parte de serviços essenciais, possam realizar o teste e, uma vez que não apresentem mais sintomas da doença, possam retornar ao trabalho em menos tempo, com segurança, sem que precisem aguardar os 14 dias de isolamento preconizado.

Instituto Adolfo Lutz

O Instituto Adolfo Lutz recebeu, essa semana, 52 mil testes de RT-PCR para diagnosticar coronavírus. Esses testes a mais vão agilizar a zerar as testagens das amostras que já estão na unidade aguardando a realização dos exames.

Testes realizados

Até 7 de abril, foram realizados 153.961 testes para investigação de Síndrome Respiratória Aguda Grave, em que se busca identificar a Covid-19, as influenzas, vírus sincicial e outros vírus respiratórios. Desses testes, 62.985 seguiram para a investigação específica da Covid-19, sendo 13.717 com resultado positivo. Os testes para coronavírus começaram a ser realizados a partir de 16 de fevereiro em laboratórios públicos e privados.

Local de entrega – RT-PCR Estado Total enviado reações Instituto Biológico do Exército RJ 2.016 Lab. de Vírus Respiratórios e Sarampo Fiocruz/RJ RJ 4.080 Instituto Adolfo Lutz SP 69.224 Instituto Evandro Chagas/SVS/MS PA 7.692 Lab. de Saúde Pública Rio Grande do Sul RS 16.568 Lab. de Saúde Pública de Santa Catarina SC 13.840 Lab. de Saúde Pública Dr. Gyovani Cysnei GO 9.136 Lab. Central de Saúde Pública do Paraná PR 16.960 Lab. Central de Saúde Pública do Amazonas AM 8.072 Fundo Estadual de Saúde do Estados da Bahia BA 13.288 Lab. Central de Saúde Pública do Ceara CE 13.928 Lab. de Saúde Pública do Espirito Santo ES 18.240 Lab. de Saúde Pública do Mato Grosso Sul MS 9.848 Lab. Central de Saúde Pública do Para PA 6.304 Lab. Central Saúde Pública de Pernambuco PE 12.336 Lab. Fundação Ezequiel Dias MG 39.768 Lab. Central Saúde Pública de Roraima RR 5.872 Lac. Central de Saúde Pública do Distrito Federal DF 16.456 Lac. Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro RJ 110.080 Lac. Central de Saúde Pública de Sergipe SE 5.944 Lac. Central de Saúde Pública de Alagoas AL 4.896 Lab. Central do Rio Grande do Norte RN 6.016 Lab. Central do Piauí PI 4.180 Lab. Central do Mato Grosso MT 4.632 Lab. Central de Rondônia RO 5.992 Lab. Central de Tocantins TO 5.632 Lab. Central do Maranhão MA 4.608 Lab. Central de Amapá AP 3.848 Lab. Central da Paraíba PB 4.848 Lab. Central do Acre AC 3.628 Instituto Nacional de Câncer (INCA) RJ 2.000 Hospital das Forças Armadas (HFA) DF 1.000 Penitenciária Feminina do DF (PFDF) DF 500 Total 451.432

Testes rápidos (sorologia) – doação Vale já distribuídos 08/04/2020 Estado Total enviado (1º/04/20) AC 2.012 AL 6.986 AP 1.854 AM 8.586 BA 31.634 CE 18.057 DF 7.492 ES 9.010 GO 13.717 MA 14.381 MT 7.245 MS 7.047 MG 50.920 PA 14.806 PB 8.870 PR 26.199 PE 20.049 PI 7.260 RJ 37.636 RN 7.729 RS 28.941 RO 3.921 RR 1.459 SC 16.679 SP 106.787 SE 5.258 TO 4.268 TOTAL 468.802

