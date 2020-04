Rio Grande do Sul Santa Casa de Bagé recebe quatro novos leitos de UTI para pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

Além das unidades locados pelo Estado, irão para a Santa Casa outros 10 leitos da UTI desativada do hospital da Urcamp. Foto: Divulgação Além das unidades locados pelo Estado, irão para a Santa Casa outros 10 leitos da UTI desativada do hospital da Urcamp. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Santa Casa de Bagé recebeu, na noite da quinta-feira (9), quatro novos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) locados pelo governo do Estado para atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus. As unidades foram instaladas na manhã desta sexta-feira (10) e já estão disponíveis para receber pacientes.

O hospital recebeu ainda oito bombas de infusão duplas e quatro unitárias, quatro monitores e quatro respiradores. Os leitos e equipamentos estão em uma ala exclusiva para atendimento de casos da Covid-19 dentro da UTI e o treinamento dos funcionários para a operação das unidades já foi concluído, de acordo com a Santa Casa.

Além dos leitos locados com recursos do Estado, estão sendo remanejados para a Santa Casa outros dez leitos da UTI do Hospital Universitário da Urcamp, que está com essa unidade fechada.

Os novos equipamentos ampliam a capacidade de internação de pacientes do coronavírus em UTI no Rio Grande do Sul. O último reforço antes de Bagé ocorreu na última quarta-feira (8), com a instalação de 10 leitos no Hospital Geral de Caxias do Sul.

Os leitos estão sendo instalados gradativamente, de acordo com as fases previstas no plano de contingência hospitalar Covid-19, elaborado pelo COE (Centro de Operações de Emergências), vinculado à SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul