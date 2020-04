Porto Alegre Doar ração é alternativa ao cancelamento do Brechocão no domingo

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2020

A edição do Brechocão que deveria ocorrer no próximo domingo (12), no Parque Farroupilha, será cancelada em função das medidas emergenciais de enfrentamento à pandemia mundial do novo coronavírus. Diante desta situação, a Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade) busca a mobilização dos cidadãos para a doação de ração às 77 entidades e protetores independentes cadastrados no município, que não podem interromper sua atividade.

“Em poucos dias, já conseguimos 550 quilos de ração, feita por uma empresa de Porto Alegre. Esses gestos de empatia e de solidariedade são fundamentais em apoio ao que cuidam dos animais de rua ou de regiões carentes da cidade”, lembra a secretária adjunta Viviane Diogo. Essas ações contam com a parceria do gabinete da primeira dama Tainá Vidal, através da plataforma Ajuda Coronavírus Pets.

Contato – As doações podem ser entregues na Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), localizada na estrada Bérico José Bernardes, 3489, Lomba do Pinheiro ou na sede da Smams, na rua Luiz Voelcker, 55 – Três Figueiras. Mais informações pelo telefone (51)3289-8920.

Ajuda Coronavírus Pets – A iniciativa do gabinete da primeira dama Tainá Vidal é uma versão do site criado pelo analista de sistemas Pedro Viana. Através da inscrição de voluntários, auxilia idosos e pessoas em grupo de risco ou com saúde debilitada nas compras de alimentos, ração e passeios com seus animais. Acesse pelo link Corona Vírus Pet – https://pets.ajudacoronavirus.com.br .

