Rio Grande do Sul Saúde recebe doação de pneus para ambulâncias do Samu

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

O governo do Estado recebeu um total de 1.400 pneus, que foram divididos entre as secretarias da Saúde e Segurança Pública para o combate à pandemia da Covid-19 Foto: Divulgação O governo do Estado recebeu um total de 1.400 pneus, que foram divididos entre as secretarias da Saúde e Segurança Pública para o combate à pandemia da Covid-19. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria da Saúde recebeu a doação de 529 pneus de empresa privada do setor, que serão usados nas ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de diversas cidades do Estado. A entrega aos municípios que têm base do Samu aconteceu na última semana e contou com auxílio da Defesa Civil e da Brigada Militar do Estado.

O governo do Estado recebeu um total de 1.400 pneus, que foram divididos entre as secretarias da Saúde e Segurança Pública para o combate à pandemia da Covid-19.

“Neste momento crítico para a saúde de todos, é fundamental que tenhamos total segurança no transporte dos nossos pacientes e dos profissionais do Samu. Agradecemos a doação dos pneus, tudo que vem para ajudar é sempre bem-vindo”, disse a coordenadora estadual das Urgências e Emergências da SES, Marly Moraes Lima.

