Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Doação de colchões pela empresa baiana Larco. Foto: Taís Teixeira/Divulgação Doação de colchões pela empresa baiana Larco. (Foto: Taís Teixeira/Divulgação) Foto: Taís Teixeira/Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), representando o governo do Rio Grande do Sul, recebeu doações enviadas pela empresa baiana de combustível Larco. A entrega dos produtos teve a parceria da empresa mineira Patrus Transportes e aconteceu nesta segunda-feira (3), na Sociedade Libanesa. Colchões, cobertores, kits de higiene e água foram descarregados de dois caminhões, sendo uma delas somente apenas com água. As duas carretas vieram de Feira de Santana, na Bahia.

O destino será a Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre (Ajepoa) e o projeto Reconstruir Vidas, que estão distribuindo para locais atingidos pelas enchentes.

O titular da Sedec, Ernani Polo, falou sobre o movimento de doações para os afetados pelos eventos climáticos. “Essa situação terrível que vive nosso Estado mostrou o quanto não só o gaúcho, mas todo o Brasil, pode ser solidário. Estamos recebendo contatos de empresas de todo o país. Nosso agradecimento especial à Larco, pela solidariedade com o nosso Estado”, disse.

A entrega foi acompanhada pelo presidente da Sociedade Libanesa, Kalil Sehbe Neto, do presidente da AjePoa, Willan Assis e pelo jurídico operacional da Patrus, Jonathas Lima de Oliveira.

2024-06-03