Bruno Laux Secretaria de Educação prepara diretores e vice-diretores para a expansão do Ensino Médio em Tempo Integral no RS

Por Bruno Laux | 22 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ensino Médio integral

A Secretaria Estadual da Educação segue promovendo ao longo desta semana a Formação Inicial Ensino Médio em Tempo Integral para cerca de 360 diretores e vice-diretores das 30 Coordenadorias Regionais de Educação do RS. A capacitação visa preparar os profissionais para a expansão de mais 90 escolas da Rede Estadual que começarão a modalidade de ensino em 2025. Entre as ações realizadas, estão palestras, momentos de acolhimento e trocas de experiências, além de encontros entre equipes formadas por servidores de todas as subsecretarias da Seduc e os gestores escolares para a oitiva de dúvidas sobre os procedimentos e o esclarecimento de questões sobre como funcionará o processo de transição das escolas.

Parlamento da Quarta Colônia

A Assembleia Legislativa gaúcha tem entre os textos pendentes de análise em 2025 o projeto de lei do deputado Valdeci Oliveira (PT) que reconhece o Poder Legislativo da Quarta Colônia como entidade oficial representativa, de congregação e cooperação, das Câmaras Municipais e Vereadores da região. A associação política, integrada por onze cidades da Região Central do RS, promove reuniões regulares para debater e tratar de demandas das municipalidades regionais, unindo esforços em favor da celeridade e efetividade de melhorias nos locais. Valdeci afirma que o avanço da medida deve conceder um reconhecimento ainda maior ao núcleo, incentivando o desenvolvimento institucional e o estabelecimento concreto das ações de cooperação econômica, social e cultural para o intercâmbio de experiências e informações realizado pela entidade.

Jovens protegidos

A Comissão de Segurança Pública do Senado retomará após o recesso parlamentar a discussão do projeto que assegura medidas protetivas da Lei Maria da Penha para crianças e adolescentes em situação de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono. Articulada pela senadora Leila Barros (PSB-DF), a medida prevê que, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal de crime que envolva situações do gênero, os jovens tenham acesso a acompanhamento psicológico, responsabilização de instituições por servidores que favoreçam violência e tratamento prioritário em programas de proteção. O texto aguarda novo turno de votação no colegiado antes de seguir para a Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para análise em Plenário.

Prevenção reforçada

O Ministério da Saúde intensificou no início desta semana a campanha de conscientização e mobilização para reduzir os casos e óbitos por dengue, zika e chikungunya durante o período sazonal no Brasil. Com o slogan “Tem sintomas? A hora de ficar atento à dengue, zika e chikungunya é agora”, a campanha incentiva a população a procurar ajuda médica quando identificar sintomas como manchas vermelhas no corpo, febre, dores de cabeça e dores atrás dos olhos. Veiculada nos canais digitais da pasta e canais abertos de televisão, rádio e locais de grande circulação, a iniciativa tem foco especial nos estados que apresentam tendência de aumento de casos dessas arboviroses.

Vontade de Deus

Apontado como provável candidato à reeleição em 2026, o presidente Lula sinalizou aos ministros do governo nesta semana que sua participação nas próximas eleições gerais dependerá de sua saúde para concorrer ao cargo e da “vontade de Deus”. Ainda que pondo em dúvida a candidatura no pleito, o chefe do Executivo garantiu que está totalmente recuperado do acidente doméstico que sofreu no Palácio do Alvorada, em 2024. Independente da participação no processo, Lula solicitou às lideranças da Esplanada que articulem com seus respectivos partidos para garantir apoio à chapa escolhida pela atual base governista no próximo pleito eleitoral.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/secretaria-de-educacao-do-rs-prepara-diretores-e-vice-diretores-para-a-expansao-do-ensino-medio-em-tempo-integral-no-rs/

Secretaria de Educação prepara diretores e vice-diretores para a expansão do Ensino Médio em Tempo Integral no RS

2025-01-22