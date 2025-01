Bruno Laux Recebido com bons olhos por ambientalistas e empresários, embaixador André Corrêa do Lago vai presidir a COP-30 no Brasil

Por Bruno Laux | 22 de janeiro de 2025

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Comando da COP-30

O governo federal confirmou nesta terça-feira o nome do embaixador André Corrêa do Lago, atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, como presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém (PA), em novembro. Com experiência em temas de desenvolvimento sustentável desde 2011, o diplomata já exerceu funções nas áreas de organismos internacionais, promoção comercial, cerimonial e energia.

Comando da COP-30 II

A escolha de André Corrêa para a coordenação da COP-30 foi recebida com bons olhos entre entidades ambientalistas e do setor empresarial. Lideranças de ambos os meios destacaram o histórico de negociações climáticas chefiadas pelo diplomata, além de seu amplo conhecimento na área e capacidade de mediar diálogos, como pontos que contribuirão significativamente com o alinhamento de compromissos do evento.

Pedido de impeachment

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) está articulando um pedido de impeachment contra o presidente Lula e os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Camilo Santana, da Educação. O parlamentar alega uma série de irregularidades nos gastos com o programa “Pé-de-Meia”, afirmando que os recursos investidos no auxílio financeiro para estudantes do ensino médio são “despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais”, que configuram crime de responsabilidade.

Resposta nas redes

Em reação às críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre sua candidatura à presidência do Senado, o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) afirmou nas redes sociais nesta terça-feira que “a arrogância pode fechar portas”. Destacando em vídeo que é “preciso ter humildade” para se dar conta de que não é possível “saber de tudo”, em alusão às falas do ex-mandatário, o parlamentar reiterou na publicação que deseja concorrer ao comando da Casa Legislativa.

Cargo internacional

Eleito em 2024 para a presidência do Conselho Executivo da ONU Turismo, o ministro brasileiro do setor, Celso Sabino, assume na próxima quarta-feira o comando do colegiado. O líder ministerial será responsável por uma série de decisões estratégicas para o segmento, com foco na qualificação profissional, sustentabilidade, atração de investimentos, dentre outras áreas.

Controle migratório

Um total de 31,4 milhões de cidadãos passaram pelas unidades de controle migratório da Polícia Federal nas fronteiras terrestres, marítimas e aeroportuárias ao longo de 2024. Do todo, que representa um recorde histórico de movimentação, 54,2% das passagens foram de cidadãos brasileiros, enquanto 45,8% foram de estrangeiros.

Buscando convergências

Sem surpresas sobre as recentes falas de Donald Trump em relação ao Brasil e à América Latina, a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, sinalizou que o Itamaraty deve “analisar cada passo” das decisões que forem tomadas pelo novo governo norte-americano. A embaixadora destaca que o governo brasileiro evitará trabalhar as divergências que possui com o novo gestor estadunidense, apostando nas “muitas” convergências entre ambos.

Piso dos médicos

Está aguardando votação na Câmara dos Deputados o projeto de lei que fixa em R$10,9 mil o piso salarial nacional de médicos e cirurgiões dentistas, com previsão de reajuste anual pela variação acumulada do INPC. A matéria, que tramita nas comissões de mérito, prevê ainda a carga de trabalho mínima de quatro horas diárias ou de vinte horas semanais para os profissionais.

Centralização de comando

A FIERGS integrará em comando único, a partir de 1º de fevereiro, a gestão do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS. As três entidades serão chefiadas de forma centralizada pela executiva Susana Kakuta, que será subordinada ao diretor-executivo da Federação, Paulo Herrmann.

Reconstrução em foco

O Conselho do Plano Rio Grande, coordenado pelo Executivo estadual, se reunirá nesta quarta-feira para analisar os avanços dos projetos estruturantes para a recuperação de áreas do RS atingidas pelas enchentes de maio de 2024. A reunião contará com apresentações de lideranças do governo gaúcho sobre o andamento dos trabalhos e a aplicação de recursos para a reconstrução do Estado, além de manifestações de representantes de diversos setores da sociedade civil.

Redenção em reforma

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre iniciaram nesta terça-feira uma ação de reparo e trocas infraestruturais do Parque Farroupilha (Redenção). Ao todo, 70 lixeiras e 20 bancos serão substituídos pela prefeitura, enquanto as demais estruturas do tipo fixadas no parque receberão nova pintura.

Carnaval nas ruas

A Secretaria de Cultura de Porto Alegre lançou nesta semana o edital de chamamento público para a seleção de propostas de Organizações da Sociedade Civil interessadas em elaborar e executar o projeto dos Desfiles de Carnaval de Rua 2025. As iniciativas apresentadas deverão prever a produção dos desfiles distribuídos entre os territórios da Restinga, Zona Norte, Zona Leste e Orla do Guaíba, com, no mínimo, cinco blocos de carnaval por cada evento.

Votação nas redes

O Tribunal de Justiça do RS abriu nesta terça-feira, nas redes sociais, a votação para a escolha do nome da Inteligência Artificial do Judiciário gaúcho pelos internautas. Os usuários das plataformas digitais, incluídos no processo de modo a aproximar o TJRS da sociedade gaúcha, podem escolher entre “GAIA” e “IARA” para batizar o novo recurso digital da Corte.

Custos escolares

O Procon Porto Alegre divulgou nesta terça-feira a primeira pesquisa de preços dos materiais escolares mais solicitados pelas escolas para o ano letivo de 2025. Disponível no site da Prefeitura, o levantamento visa auxiliar os pais e responsáveis que já estão em busca dos itens para o retorno às aulas.

Posse na Câmara

A Câmara de Vereadores da Capital empossou nesta terça-feira o suplente Marcelo Sgarbossa (Rede) como vereador pela federação PSOL-Rede. O advogado e cicloativista assume o posto da vereadora Karen Santos (PSOL), que permanece de licença do Legislativo porto-alegrense.

(@obrunolaux)

