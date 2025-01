Cláudio Humberto Trump no poder reforça irrelevância do País de Lula

Por Cláudio Humberto | 22 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A irrelevância do Brasil ficou patente na posse e no primeiro dia do governo do republicano Donald Trump, nos Estados Unidos. A ausência do maior País da América do Sul na solenidade de posse apenas realçou sua perda de importância no contexto das nações. Enquanto a imprensa que fatura os milhões oficiais destaca um papel que Lula não tem, Trump mostrou o contrário. Nem sabia de “acordo de paz” de China e Brasil para a Ucrânia, que não foi levado a sério nem pelos países em conflito.

Que Brasil?

O Brasil só foi lembrado, discretamente, quando Trump ameaçou taxar quem taxa produtos americanos, mas na prática ele se referia ao Brics.

Eixo do mal

Enquanto hostiliza a maior economia do planeta, Lula opta por levar ao Brics, pelas mãos, que baixaria, ditaduras como Cuba, Irã e Venezuela.

Improvável

Há quem acredite que os laços comerciais com os EUA blindarão o Brasil das sanções de Trump, como se o novo presidente ligasse para isso.

Há precedente

A Venezuela fornecia grande parte do petróleo refinado nos EUA, mas nem por isso Trump hesitou de impor sanções à ditadura bolivariana.

Deputados torram R$ 29 milhões em combustíveis

Impiedosos com o pagador de impostos, deputados federais não economizaram em combustíveis em 2024 e nos empurraram R$28,8 milhões goela abaixo para movimentar os carrões em que suas excelências desfilam em Brasília e em seus Estados. Quem mais gastou foi o deputado Gerlen Diniz (PP-AC), R$112,5 mil, depois Lázaro Botelho (PP-TO) e Meire Serafim (União-AC), R$112,1 mil; João Carlos Bacelar (PL-BA), R$105,9 mil e Paulo Magalhães (PSDB-BA) R$105,5 mil.

Gastam mesmo

Dez deputados torraram mais de R$100 mil. Só esta dezena deixou os donos de postos de combustíveis mais ricos em R$1.057.353,66.

Comparativo

Líder de Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE) empurrou R$71,7 mil em notas. O líder da oposição, Filipe Barros (PL-PR), R$20,7 mil.

PT x PL

Apesar da bancada menor que a do PL (70×95 deputados), os petistas gastaram R$3,9 milhões. Mais que os liberais (R$ 3,6 milhões).

Quintal em chamas

Marina Silva (Meio Ambiente), que se diz preocupada com Trump, deveria se preocupar com o recorde de focos de incêndio em Unidades de Conservação federais: 2 milhões de hectares incinerados em 2024.

Malddad contra o RS

O gaúcho Eduardo Leite pediu educadamente a Lula, na Band, para evitar adjetivações – mentirosas, faltou dizer. É que, além de não liberar os R$14 bilhões prometidos para reconstruir o Estado, Lula tirou R$5 bilhões do RS com veto estúpido ao Propag, na reforma tributária.

Diplomacia de fé

Com a posse de Trump, o Brasil se apega agora a uma diplomacia de crença, como mostrou a chanceler interina Maria Laura da Rocha, olha o nível: “como somos um povo de fé, tudo vai dar certo sempre.”

Lorotas em série

A imprensa ligada ao Planalto divulgou que o governo federal teria gasto R$4 bilhões preparando a cidade de Belém a sediar a COP, no ano de 2023. Ninguém acreditou, como sempre. Enquanto isso, a floresta arde.

EUA se incomodam

Shane Jett, senador nos Estados Unidos pelo estado de Oklahoma, oficiou o ministro Alexandre de Moraes (STF) para que libere o ex-presidente Jair Bolsonaro para compromissos políticos internacionais.

Moda boa de pegar

Dois garçons tiveram a sorte de ganhar, cada, R$1.150 do Cleitinho (Rep-MG). O senador comparou aos R$106 de aumento do salário mínimo e diz todo mês vai doar os R$2,3 mil que teve de reajuste.

Golpe no Zap

Desta vez a vítima foi Valdemar Costa Neto alvo de criminosos que estão se passando pelo político no whatsapp para tentar arrancar uma grana dos desavisados. O presidente do PL avisa: não dê dinheiro, é golpe!

Voto de astronauta

Ciro Nogueira (PP-PI) sugeriu a Bolsonaro ignorar Marcos Pontes, o astronauta, prevendo que se ele for candidato a presidir o Senado terá o número de votos que teria se fosse de foguete sozinho para a lua: o dele.

Pensando bem…

…o aspecto amarelado do rosto de Lula não é sintoma de doença, é próprio de quem “amarelou” após a posse de Trump.

PODER SEM PUDOR

Esqueçam o que eu disse

Dezenas de entidades participaram, no primeiro governo Lula, de uma Conferência das Cidades. Na Câmara, o auditório Nereu Ramos estava lotado de pessoas fantasiadas de militantes esquerdistas. Um deles, no encerramento, envergando camiseta do Movimento Nacional de Luta pela Moradia e na cabeça boina ao estilo Che Guevara, reclamava dos prédios públicos vazios nas grandes cidades. Lá pelas tantas, conclamou o auditório a invadir os prédios públicos, mas logo em seguia se arrependeu e retirou a idiotice: “Esqueçam isso, agora a gente é governo e não podemos tomar nada.” Virou motivo de risadas.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

